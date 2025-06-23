США не знають, де Іран ховає збагачений уран — NYT

ля створення ядерної зброї зазвичай потрібен уран, збагачений до 90%.

Посадовці визнають, що не знають, де перебувають іранські запаси збагаченого урану, який Іран міг перемістити разом з обладнанням з ядерних обʼєктів напередодні удару США по них. І віцепрезидент Джей Ді Венс, і керівник МАГАТЕ Рафаель Гроссі підтвердили, що досі незрозуміло, де саме зберігається іранський уран, який майже придатний для створення ядерної зброї.

Про це пише New York Times.

Видання пише, що враховуючи неодноразові погрози Дональда Трампа вдатися до військових дій, іранці могли вивезли 400 кілограмів урану, збагаченого до 60%. Для створення ядерної зброї зазвичай потрібен уран, збагачений до 90%.

Цей уран з рівнем збагачення 60% зберігався глибоко всередині іншого ядерного комплексу неподалік Ісфагану. Керівник Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі заявив, що інспектори ООН востаннє бачили це паливо приблизно за тиждень до того, як Ізраїль почав свої атаки на Іран. В інтервʼю CNN 22 червня, після атаки американців на ядерні обʼєкти Ірану, він додав, що «Іран не приховує, що вони захищали цей матеріал».

Пізніше того ж дня його запитали в повідомленні, чи він мав на увазі, що запаси урану перемістили. Він відповів: «Так». NYT зазначає, що запаси зберігають у спеціальних контейнерах, які достатньо малі, щоб поміститися в багажники приблизно десяти машин.

Якщо це правда, то Ісфаган — не єдине місце, де люди, відповідальні за іранську ядерну програму, намагаються заховати обладнання й матеріали. Також вони укріплювали завод у Фордо, щоб захистити те, що не можна перенести.

Супутникові знімки тунелів біля гори Фордо, які за кілька днів до удару США оприлюднила компанія Maxar Technologies, показують 16 вантажівок біля входу. За аналізом Центру відкритого коду в Лондоні, Іран, ймовірно, готувався до можливого нападу. Невідомо, що саме вивезли з об’єкта — і чи взагалі щось вивезли.

Насправді іранці могли евакуювати лише частину матеріалів, пише NYT. Великі центрифуги, які очищують уран, обертаючись на надзвуковій швидкості, зʼєднані трубами й прикріплені болтами до бетонної підлоги. За словами одного американського чиновника, після початку конфлікту з Ізраїлем повністю вивезти все обладнання з Фордо було б практично неможливо.

Цей самий чиновник додав, що архіви з історією ядерної програми після ударів опинилися глибоко в об’єкті, тож відновити його буде дуже складно. Найближчими днями як Іран, так і розвідка очікують отримати більше інформації про інший об’єкт зі збагачення урану — Натанз. Він старіший, більший, але менш захищений, ніж Фордо.

Ізраїль уже кілька разів атакував цей об’єкт, знищуючи наземну частину центру зі збагачення урану та виводячи з ладу електропостачання. Рафаель Гроссі припускав, що через перебої з електрикою центрифуги могли почати обертатися неконтрольовано — це, імовірно, могло знищити їх. До ізраїльського удару цього місяця в Ірані працювало близько 19 тисяч центрифуг.

Скільки часу Ірану знадобиться на ремонт або заміну пошкодженого обладнання — невідомо, це може тривати роки. Водночас Іран зводить новий підземний об’єкт на південь від Натанзу, який має замінити старий. Влада Ірану заявила МАГАТЕ, що завод ще не запущено, тож перевіряти там наразі нічого.