США несподівано засудили "жорстоку війну" росії

Раніше Вашингтон уникав прямого покладення провини за війну на москву.

Спільне комюніке після саміту G7 свідчить про зміну політики адміністрації Трампа та обіцяє посилити санкції.

Адміністрація Трампа змінили позицію щодо війни в Україні і несподівано засудила "продовження жорстокої війни рф проти України" у спільному комюніке після саміту міністрів фінансів країн G7, що відбувся в канадському Банфі.

Про це інформу The Telegraph.

Заява демонструє розворот у політиці адміністрації Дональда Трампа, яка раніше уникала прямого покладення провини за війну на москву.

"Ми засуджуємо продовження жорстокої війни росії проти України та висловлюємо свою повагу величезній стійкості українського народу та економіки", – йдеться у заяві, яку підтримали міністри фінансів G7, серед яких міністр фінансив США Скоттом Бессентом.

Вперше з моменту обрання Трампа Білий дім підтримав риторику, яка раніше була характерна для союзників США в Європі.

Крім того, в документі наголошується, що "G7 залишається відданою непохитній підтримці України у захисті її територіальної цілісності та права на існування, а також її свободи, суверенітету та незалежності на шляху до справедливого та міцного миру".

Така позиція контрастує з попередніми заявами Трампа, який називав війну "кризою" і включав мирний план, що передбачав територіальні поступки Києва кремлю.

Європейські союзники, які в останні тижні дедалі більше втрачали віру в посередницьку місію США, сприйняли зміну тону з полегшенням.

Цей сигнал із Вашингтона посилюється і спільною обіцянкою країн G7 про санкційний тискі якщо москва і надалі відтягувати з припиненням вогню, країни пообіцяли розглянути додаткові обмеження.

"Якщо таке припинення вогню не буде узгоджено, ми продовжимо вивчати всі можливі варіанти, включаючи варіанти максимізації тиску, такі як подальше посилення санкцій", – йдеться в комюніке.

Президент США Дональж Трамп, попри публічні сигнали рішучості, нещодавно викликав розчарування серед союзників, коли під час телефонної розмови з Володимиром путіним уникнув прямих попереджень і навіть закликав до розширення торгівлі з Росією. Це частково похитнуло довіру до його нової лінії поведінки, хоча одночасно лідери Британії, Франції, Німеччини, Польщі та України погодилися з США щодо необхідності покарання Москви у разі її подальшої агресії.

У відповідь країни ЄС та Британія вже анонсували нові пакети санкцій, а G7 погодилася на заморожування російських активів та можливі нові каральні заходи.