США незабаром оголосять пакет військової допомоги Україні на $425 млн

Сьогодні США мають оголосити новий пакет військової допомоги Україні на суму 425 млн, до якого увійдуть засоби для протидії безпілотникам і боєприпаси.

Про це пише Reuters.

"Високопоставлені республіканці в Конгресі закликали президента Джо Байдена надіслати в Україну ракети більшого радіусу дії, незважаючи на те, що деякі законодавці-консерватори виступають проти збільшення допомоги. Цей пакет допомоги Україні включає боєприпаси з лазерним наведенням для знищення російських безпілотників на суму близько 300 мільйонів доларів. Кошти на ці боєприпаси надходять із програми сприяння безпеці України, яка дозволяє адміністрації Байдена купувати зброю у промисловості, а не брати зброю із запасів зброї в США", - йдеться в статті.

На інші $125 млн увійдуть:

До решти суми – 125 мільйонів – будуть надані такі засоби:

додаткові боєприпаси для національних передових зенітно-ракетних систем (NASAMS),

боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності (HIMARS),

артилерія калібру 105 і 155 міліметрів,

протитанкові системи TOW,

протипіхотні міни Claymore.

Це перший пакет в цьому місяці.

Востаннє в кінці жовтня США оголосили про 49-й пакет військової допомоги Україні.