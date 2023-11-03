США незабаром оголосять пакет військової допомоги Україні на $425 млн
Про це пише Reuters.
"Високопоставлені республіканці в Конгресі закликали президента Джо Байдена надіслати в Україну ракети більшого радіусу дії, незважаючи на те, що деякі законодавці-консерватори виступають проти збільшення допомоги. Цей пакет допомоги Україні включає боєприпаси з лазерним наведенням для знищення російських безпілотників на суму близько 300 мільйонів доларів. Кошти на ці боєприпаси надходять із програми сприяння безпеці України, яка дозволяє адміністрації Байдена купувати зброю у промисловості, а не брати зброю із запасів зброї в США", - йдеться в статті.
На інші $125 млн увійдуть:
До решти суми – 125 мільйонів – будуть надані такі засоби:
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додаткові боєприпаси для національних передових зенітно-ракетних систем (NASAMS),
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боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності (HIMARS),
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артилерія калібру 105 і 155 міліметрів,
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протитанкові системи TOW,
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протипіхотні міни Claymore.
Це перший пакет в цьому місяці.
Востаннє в кінці жовтня США оголосили про 49-й пакет військової допомоги Україні.