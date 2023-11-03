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США незабаром оголосять пакет військової допомоги Україні на $425 млн

03 листопада 2023, 08:41
США незабаром оголосять пакет військової допомоги Україні на $425 млн
Фото: gettyimages.com
Сьогодні США мають оголосити новий пакет військової допомоги Україні на суму 425 млн, до якого увійдуть засоби для протидії безпілотникам і боєприпаси.

Про це пише Reuters

"Високопоставлені республіканці в Конгресі закликали президента Джо Байдена надіслати в Україну ракети більшого радіусу дії, незважаючи на те, що деякі законодавці-консерватори виступають проти збільшення допомоги. Цей пакет допомоги Україні включає боєприпаси з лазерним наведенням для знищення російських безпілотників на суму близько 300 мільйонів доларів. Кошти на ці боєприпаси надходять із програми сприяння безпеці України, яка дозволяє адміністрації Байдена купувати зброю у промисловості, а не брати зброю із запасів зброї в США", - йдеться в статті.

На інші $125 млн увійдуть: 

До решти суми – 125 мільйонів – будуть надані такі засоби:

  • додаткові боєприпаси для національних передових зенітно-ракетних систем (NASAMS),

  • боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності (HIMARS),

  • артилерія калібру 105 і 155 міліметрів,

  • протитанкові системи TOW,

  • протипіхотні міни Claymore.

Це перший пакет в цьому місяці. 

Востаннє в кінці жовтня США оголосили про 49-й пакет військової допомоги Україні.

 

СШАдопомога

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