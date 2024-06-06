Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

США незабаром оголосять про нову допомогу Україні – Reuters

06 червня 2024, 12:53
США незабаром оголосять про нову допомогу Україні – Reuters
Байден може оголосити нову допомогу Києву уже цього тижня.

Адміністрація президента США Джо Байдена планує анонсувати на цьому тижні новий пакет військової допомоги Україні на суму $225 млн.

Про це пише агентство Reuters із посиланням на американських чиновників.

Як сказано в повідомленні агентства, дані про чергову партію допомоги для України постали перед зустріччю Байдена з Володимиром Зеленським. Лідери двох країн мають провести переговори у четвер під час святкування 80-річчя висадки союзників у Нормандії.

Поки що неясно, коли саме буде офіційно оголошено про пакет допомоги: у четвер, або у п'ятницю, пише Reuters. Також і подробиці про озброєння, які можуть бути включені до пакету військової допомоги, джерелами агентства не уточнюється.

До цього, 24 травня, Сполучені Штати виділили Україні нову партію допомоги на суму 275 млн.доларів. Зазначається, що в рамках військових поставок Києву будуть передані боєприпаси для реактивних систем залпового вогню Himars, артилерійські снаряди калібру 155 мм та 105 мм, та AT-4, протитанкові міни, комплекти хімічного, біологічного та радіаційного захисту, а також шоломи та бронежилети.

СШАвійна в Україніпідтримка Україниросія-агресор

Останні матеріали

Політика
"Я і людей не дуже люблю". Конгресменка Вікторія Спартц не любить не лише Україну – Politico
Переклад iPress – 06 червня 2024, 16:36
Як рахувати збиту авіацію. Та про збори для ЗСУ – Том Купер
Cуспільство
Як рахувати збиту авіацію. Та про збори для ЗСУ – Том Купер
Переклад iPress – 06 червня 2024, 12:41
Байден розв'язав руки ЗСУ. путінський наступ на північ України до
Політика
Байден розв'язав руки ЗСУ. путінський наступ на північ України до "Дня перемоги" отримав вражаючий зворотній ефект – Девід Екс
Переклад iPress – 06 червня 2024, 08:13
Нова вісь? Чим Китай, росія та Іран з Північною Кореєю нагадують країни Осі часів Другої світової війни – Лоуренс Фрідман
Політика
Нова вісь? Чим Китай, росія та Іран з Північною Кореєю нагадують країни Осі часів Другої світової війни – Лоуренс Фрідман
Переклад iPress – 05 червня 2024, 16:57
F-16 в Україні. Відвоювання неба, атака та захист – Ендрю Таннер
Політика
F-16 в Україні. Відвоювання неба, атака та захист – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 05 червня 2024, 12:24
НАТО має зупинити росію зараз. Не час святкувати – Енн Пірс
Політика
НАТО має зупинити росію зараз. Не час святкувати – Енн Пірс
Переклад iPress – 05 червня 2024, 09:06
росіяни втрачають війська і техніку. Чим сильніше вони тиснуть, тим швидше спливає час – Дональд Гілл
Політика
росіяни втрачають війська і техніку. Чим сильніше вони тиснуть, тим швидше спливає час – Дональд Гілл
Переклад iPress – 04 червня 2024, 14:34
Політика
"Вони скривдили нашого Дональда". Пропагандони путіна явно засмучені судовим вироком Трампу – Джулія Девіс
Переклад iPress – 04 червня 2024, 11:58
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється