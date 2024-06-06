США незабаром оголосять про нову допомогу Україні – Reuters

Байден може оголосити нову допомогу Києву уже цього тижня.

Адміністрація президента США Джо Байдена планує анонсувати на цьому тижні новий пакет військової допомоги Україні на суму $225 млн.

Про це пише агентство Reuters із посиланням на американських чиновників.

Як сказано в повідомленні агентства, дані про чергову партію допомоги для України постали перед зустріччю Байдена з Володимиром Зеленським. Лідери двох країн мають провести переговори у четвер під час святкування 80-річчя висадки союзників у Нормандії.

Поки що неясно, коли саме буде офіційно оголошено про пакет допомоги: у четвер, або у п'ятницю, пише Reuters. Також і подробиці про озброєння, які можуть бути включені до пакету військової допомоги, джерелами агентства не уточнюється.

До цього, 24 травня, Сполучені Штати виділили Україні нову партію допомоги на суму 275 млн.доларів. Зазначається, що в рамках військових поставок Києву будуть передані боєприпаси для реактивних систем залпового вогню Himars, артилерійські снаряди калібру 155 мм та 105 мм, та AT-4, протитанкові міни, комплекти хімічного, біологічного та радіаційного захисту, а також шоломи та бронежилети.