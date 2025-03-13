США обговорюють із Німеччиною відновлення поставок нафти з росії

Переговорами керує Вашингтон

США, Німеччина і росія ведуть переговори про відновлення поставок нафти трубопроводом "Дружба". Вашингтон також наполягає на відновленні закупівель російського газу Берліном.

Про це йдеться у розслідуванні видання Correctiv.

Там наголошується, що компанії зі США збираються купити частку (54,17%) німецької дочірньої компанії "Роснефти" в нафтопереробному заводі PCK у Шведті. Також США зацікавлені в купівлі частки "Роснефти" в НПЗ MiRo (24%) у Карлсруе і Bayernoil (28,57%) у Вогбурзі.

При цьому наголошується, що переговорами керує Вашингтон, а Німеччину представляє лише офіс канцлера і Мінфін, бо МЗС виключили через позицію глави відомства Анналени Бербок, яка виступила проти.