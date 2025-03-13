Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

США обговорюють із Німеччиною відновлення поставок нафти з росії

13 березня 2025, 18:55
США обговорюють із Німеччиною відновлення поставок нафти з росії
Переговорами керує Вашингтон
США, Німеччина і росія ведуть переговори про відновлення поставок нафти трубопроводом "Дружба". Вашингтон також наполягає на відновленні закупівель російського газу Берліном.
 
Про це йдеться у розслідуванні видання Correctiv.
 
Там наголошується, що компанії зі США збираються купити частку (54,17%) німецької дочірньої компанії "Роснефти" в нафтопереробному заводі PCK у Шведті. Також США зацікавлені в купівлі частки "Роснефти" в НПЗ MiRo (24%) у Карлсруе і Bayernoil (28,57%) у Вогбурзі.
 
При цьому наголошується, що переговорами керує Вашингтон, а Німеччину представляє лише офіс канцлера і Мінфін, бо МЗС виключили через позицію глави відомства Анналени Бербок, яка виступила проти.
 
Важливою умовою угоди може стати згода путіна на пропозицію США ввести тимчасове припинення вогню у війні проти України.
 
У розслідуванні зазначено, що США також хочуть, щоб Берлін відновив закупівлі російського газу.

 

війна в Українінафта рфросія окупанти

Останні матеріали

Як замінити Америку. Перші необхідні кроки європейців – Ендрю Таннер
Політика
Як замінити Америку. Перші необхідні кроки європейців – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 13 березня 2025, 16:42
М'яч на полі росії. Угода про припинення вогню в Україні: що далі? – CEPA
Політика
М'яч на полі росії. Угода про припинення вогню в Україні: що далі? – CEPA
Переклад iPress – 13 березня 2025, 11:57
Питання припинення вогню в Україні. Перед росією стоїть складний вибір – Ендрю Міхта
Політика
Питання припинення вогню в Україні. Перед росією стоїть складний вибір – Ендрю Міхта
Переклад iPress – 13 березня 2025, 07:29
Курська операція України завершується. За пів року операція більш ніж виконала свою мету – Ендрю Таннер
Політика
Курська операція України завершується. За пів року операція більш ніж виконала свою мету – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 12 березня 2025, 12:20
Високі ставки. Європа протистоїть США через Україну, але зі слабшими картами – Едвард Лукас
Політика
Високі ставки. Європа протистоїть США через Україну, але зі слабшими картами – Едвард Лукас
Переклад iPress – 12 березня 2025, 08:51
Америка вже припиняла допомогу Україні більш як на пів року. Як бачите, Україна не розвалилася – Том Купер
Cуспільство
Америка вже припиняла допомогу Україні більш як на пів року. Як бачите, Україна не розвалилася – Том Купер
Переклад iPress – 11 березня 2025, 12:34
росіяни мають певний успіх на Курщині. Тим часом їхня оборона посипалася в Торецьку – Дональд Гілл
Cуспільство
росіяни мають певний успіх на Курщині. Тим часом їхня оборона посипалася в Торецьку – Дональд Гілл
Переклад iPress – 11 березня 2025, 09:04
Посібник з європейського реагування на альянс Трампа та путіна. Британія має визначитися, чи спроможна вона повернути колишню велич – Філліпс О'Брайен
Політика
Посібник з європейського реагування на альянс Трампа та путіна. Британія має визначитися, чи спроможна вона повернути колишню велич – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 11 березня 2025, 07:27
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється