США обговорюють введення миротворців до Гази після падіння Хамас – Politico
Сполучені Штати Америки обговорюють введення миротворчих сил до Гази після падіння Хамас.
Про це повідомляє Politico.
За даними американських сенаторів Сенсора Кріс Ван Холлена і Річарда Блюменталя, наразі ведуться переговори про створення багатонаціональних сил у Газі після того, як Ізраїль викорінить Хамас.
Сенатори наголосили, що існує рання закрита дипломатія щодо створення миротворчих сил у Газі, хоча, за їх словами, це навряд чи включатиме американські війська.
"Тривають розмови щодо можливого складу міжнародних сил", - сказав Ван Холлен, відмовившись вдаватися в конкретні подробиці.
Нагадаємо, ЗМІ повідомляли, що США та Ізраїль почали обговорювати майбутнє Сектора Газа.
Через три тижні після вторгнення бойовиків Хамас в Ізраїль у конфлікті на Близькому Сході сталося нове загострення. Цахал ввів свої війська у північну частину Сектора Газа.