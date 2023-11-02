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ПОЛІТИКА

США обговорюють введення миротворців до Гази після падіння Хамас – Politico

02 листопада 2023, 08:13
США обговорюють введення миротворців до Гази після падіння Хамас – Politico
Місто Газа: палестинець веде своє стадо овець повз житловий комплекс, який був сильно пошкоджений в ході боїв між Ізраїлем і ХАМАС. 13 серпня 2014. Фото: АFР
Сенатори наголосили, що існує рання закрита дипломатія щодо створення миротворчих сил у Газі, хоча, за їх словами, це навряд чи включатиме американські війська.

Сполучені Штати Америки обговорюють введення миротворчих сил до Гази після падіння Хамас.

Про це повідомляє Politico.

За даними американських сенаторів Сенсора Кріс Ван Холлена і Річарда Блюменталя, наразі ведуться переговори про створення багатонаціональних сил у Газі після того, як Ізраїль викорінить Хамас.

Сенатори наголосили, що існує рання закрита дипломатія щодо створення миротворчих сил у Газі, хоча, за їх словами, це навряд чи включатиме американські війська.

"Тривають розмови щодо можливого складу міжнародних сил", - сказав Ван Холлен, відмовившись вдаватися в конкретні подробиці.

Нагадаємо, ЗМІ повідомляли, що США та Ізраїль почали обговорювати майбутнє Сектора Газа.

Через три тижні після вторгнення бойовиків Хамас в Ізраїль у конфлікті на Близькому Сході сталося нове загострення. Цахал ввів свої війська у північну частину Сектора Газа.

СШАХАМАССектор Газицахал

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