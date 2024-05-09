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США обійшли Китай та стали головним торговим партнером Німеччини – Reuters

09 травня 2024, 15:55
США обійшли Китай та стали головним торговим партнером Німеччини – Reuters
Торік КНР восьмий рік поспіль залишалась головним торговим партнером Німеччини.

В першому кварталі року Сполучені Штати Америки випередили Китай як головного торговельного партнера ФРН.

Про це з посиланням на інформацію Статистичного управління Німеччини, повідомляє Reuters.

Згідно з наведеними даними, торгівля між Сполученими Штатами та ФРН (експорт та імпорт разом взяті) з січня по березень склала 63 млрд євро (68 млрд доларів), тоді як показник КНР становив трохи менше 60 млрд євро.

Зазначимо, що у минулому році Китай восьмий рік поспіль залишався основним торговим партнером Німеччини з обсягом 253 млрд євро, хоча КНР за цим показником лише на кілька сотень мільйонів випереджала Сполучені Штати.

Якщо порівнювати з аналогічним періодом 2023 року ситуацію зараз, то німецький імпорт товарів з Китаю зменшився приблизно на 12%. Експорт товарів до КНР впав трохи більше ніж на 1%. Сьогодні на США припадає близько 10% експорту німецьких товарів, у той час як частка Китаю впала до менше 6%.

"‎Німецький експорт до США зараз ще більше зріс завдяки міцній тамтешній економіці, тоді як експорт до Китаю і імпорт з Китаю впали"‎, – заявив економіст Commerzbank Вінсент Стамер.

СШАНімеччинаКитайвійна в Україніросія окупанти

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