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США обмежать доступ Китаю до хмарних сервісів Amazon та Microsoft – WSJ

04 липня 2023, 14:51
США обмежать доступ Китаю до хмарних сервісів Amazon та Microsoft – WSJ
Фото: UNSPLASH
Вашингтон розглядає можливість зобов'язати хмарних провайдерів отримувати дозвіл уряду, перш ніж обслуговувати китайські фірми, які використовують такі платформи для навчання моделей штучного інтелекту.

США готуються обмежити доступ китайських компаній до сервісів хмарних обчислень, включно з Amazon і Microsoft.

Про це пише Wall Street Journal з посиланням на людей, знайомих з ситуацією.

Адміністрація Байдена ще в жовтні оголосила, що планує посилити експортний контроль, щоб обмежити продаж деяких мікросхем штучного інтелекту до Китаю, прагнучи стримати розвиток конкурентом технології, яка вважається ключовою для геополітичного та економічного майбутнього країни. Частина заходів, що обговорюються, включає обмеження доступу до хмарних технологій для китайських розробників ШІ.

Згідно з очікуваною в липні значно розширеною пропозицією Міністерства торгівлі,  США переглянуть експортний контроль, щоб ускладнити продаж деяких мікросхем до Китаю без ліцензії. Цей крок частково спрямований на чіп A800 від Nvidia, який американська компанія розробила після того, як було оголошено про запровадження контролю. Конфігурація продукту якраз відповідає цим обмеженням.

СШАобмеженняштучний інтелектвійна в Україніросія окупанти

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