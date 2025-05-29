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США обмежують Китаю поставки ПЗ для розробки мікросхем та хімікатів

29 травня 2025, 09:48
США обмежують Китаю поставки ПЗ для розробки мікросхем та хімікатів
Фото: ЕРА
Ще тиждень тому американські компанії отримали відповідне повідомлення.

Американським компаніям наказали припинити продажі в Китай без попереднього отримання ліцензії на експорт.

Про це повідомляє агенція Reuters.

Виробники програмного забезпечення для автоматизації проектування електроніки, серед яких такі гігинти як Cadence, Synopsys і Siemens, отримали сповіщення від Міністерства торгівлі США про припинення постачання своїх технологій.

Джерела зазначили, що компанії отримали відповідне сповіщення минулої п'ятниці та додали, що Мінторгівлі США розглядатиме кожен запит на отримання ліцензії на доставку до Китаю "в кожному конкретному випадку, припускаючи, що ця дія не є прямою забороною".

У Міністерстві торгівлі СЩА не підтвердив дані про такий наказ, однак відомство переглядає експорт стратегічного значення до Китаю.

 
СШАКитай

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