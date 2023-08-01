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США обмежили безвіз для Угорщини

01 серпня 2023, 15:03
США обмежили безвіз для Угорщини
Фото: Ukrinform
Сполучені Штати обмежили участь Угорщини в американській програмі безвізового режиму через сумніви в безпеці нових паспортів, які були видані угорцям в 2011-2020 років.

Про це пише Politico.

Програма США безвізового режиму передбачає, що громадяни країн, які ним користуються, можуть подорожувати до Америкиз метою туризму чи бізнесу на термін до 90 днів без візи, але для цього потрібна так звана Електронна система авторизації подорожей (ESTA).

Від сьогодні термін дії ESTA для власників угорських паспортів скоротять з 2 років до 1, і ESTA буде дійсна лише для одноразового використання.

"Існують сотні тисяч паспортів, які були видані урядом Угорщини в рамках спрощеної програми натуралізації без суворих механізмів перевірки особи", - сказав посол США в Будапешті Девід Прессман.

Посол додав, що США вже багато років звертають увагу Будапешта на цю "вразливість у сфері безпеки", але "уряд Угорщини вирішив не закривати її", тому США змушені тепер "відреагувати".

Після обрання в 2010 році в Угорщині Віктора Орбана здійснив серйозні політичні зміни, які надали громадянство етнічним угорцям за кордоном – в тому числі в Румунії, Словаччині і Україні. Вважається, що Орбан такми чином хотів підвищити свої електоральні перспективи.

СШАУгорщинапаспортибезвіз

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