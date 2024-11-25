США офіційно дозволили ЗСУ завдавати ударів ATACMS по російських цілях

Це рішення стало значущим кроком у підтримці України.

Білий дім офіційно підтвердив дозвіл для ЗСУ використовувати ракети ATACMS для ударів по росії. Це рішення стало значущим кроком у підтримці України.

Про це заявив радник Білого дому з питань комунікацій у сфері нацбезпеки Джон Кірбі.

"Вони здатні використовувати ATACMS для самозахисту в разі негайної необхідності, і зараз, зрозуміло, що це відбувається в Курську і навколо нього", - сказав Кірбі.

Він наголосив, що США пояснили українським військовим, які саме цілі можуть бути уражені американськими ракетами.

"Ми змінили настанови та дали їм вказівки, що вони можуть використовувати їх для ураження саме цих типів цілей", - підсумував радник Білого дому.

Нагадаємо, нещодавно в ЗМІ з'явилась інформація, що США дозволили Україні завдавати ударів вглиб росії далекобійними ракетами ATACMS. Це нібито стало відповіддю на залучення військ КНДР до війни на боці росії.