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США офіційно оголосили про нові санкції проти Росії через отруєння ексрозвідника Скрипаля

Санкції передбачають три обмежувальні заходи
Державний департамент Сполучених Штатів Америки оголосив про введення другого пакету санкцій проти Російської Федерації у зв'язку з отруєнням колишнього співробітника ГРУ Сергія Скрипаля та його дочки Юлії у британському Солсбері в березні 2018 року.
США офіційно оголосили про нові санкції проти Росії через отруєння ексрозвідника Скрипаля Фото з вільних джерел

Документ опублікувала в Twitter офіційний представник відомства Морган Ортагус, повідомляє "Громадське".

Санкції передбачають три обмежувальні заходи. Зокрема, американським банкам заборонять брати участь у первинному продажі суверенного боргу не в рублях і надавати кредити уряду Росії в іноземній валюті.

Також США буде перешкоджати тому, щоб Росії надавали будь-які позики, фінансову або технічну допомогу з боку міжнародних інститутів, наприклад Міжнародного валютного фонду і Світового банку. Третє обмеження стосується посилення для Росії процедури ліцензування на ряд американських товарів і технологій.

"Ці заходи можуть обмежити доступ Росії до мільярдів доларів у рамках двосторонньої комерційної діяльності із США", - наголошується в документі.

Новий пакет санкцій буде діяти не менше 12 місяців. Він набере чинності приблизно 19 серпня, уточнили на сайті Держдепу. Обмеження пов'язані з законом 1991 року про контроль і заборону хімічної та біологічної зброї.

Нагадаємо, що детективи, які керують розслідуванням отруєння екс-офіцера ГРУ РФ Сергія Скрипаля і його доньки Юлії, підозрюють Росії у причетності до ще 2 вбивств на території Британії.

На початку вересня 2018 року британська поліція показала фото громадян РФ, підозрюваних в отруєнні родини колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля. Слідство озвучило їхні імена – Олександр Петров та Руслан Боширов. Тоді у Великій Британії підкреслили, що чоловіки могли використовувати псевдоніми.

Згодом Петров і Боширов дали інтерв'ю телеканалу Russia Today. Вони сказали, що не є співробітниками ГРУ і не причетні до нападу на Скрипалів. За їхніми словами, вони приїхали в Лондон з туристичною метою, щоб "відірватися" в Лондоні і подивитися собор в Солсбері.

У вересні журналісти Bellingcat та The Insider з'ясували, що одного з підозрюваних в отруєнні Скрипалів, який називав себе Русланом Бошировим, насправді звати Анатолій Чепіга. Він – полковник ГРУ. Іншого підозрюваного, відомого як Олександр Петров, насправді звати Олександр Мішкін. За даними видання, він – військовий лікар, який брав участь у спецопераціях в Україні, у Придністров'ї і країнах Західної Європи.

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