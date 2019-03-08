США офіційно оголосили про нові санкції проти Росії через отруєння ексрозвідника Скрипаля

Державний департамент Сполучених Штатів Америки оголосив про введення другого пакету санкцій проти Російської Федерації у зв'язку з отруєнням колишнього співробітника ГРУ Сергія Скрипаля та його дочки Юлії у британському Солсбері в березні 2018 року.

Документ опублікувала в Twitter офіційний представник відомства Морган Ортагус, повідомляє "Громадське".

Санкції передбачають три обмежувальні заходи. Зокрема, американським банкам заборонять брати участь у первинному продажі суверенного боргу не в рублях і надавати кредити уряду Росії в іноземній валюті.

Також США буде перешкоджати тому, щоб Росії надавали будь-які позики, фінансову або технічну допомогу з боку міжнародних інститутів, наприклад Міжнародного валютного фонду і Світового банку. Третє обмеження стосується посилення для Росії процедури ліцензування на ряд американських товарів і технологій.

"Ці заходи можуть обмежити доступ Росії до мільярдів доларів у рамках двосторонньої комерційної діяльності із США", - наголошується в документі.

Новий пакет санкцій буде діяти не менше 12 місяців. Він набере чинності приблизно 19 серпня, уточнили на сайті Держдепу. Обмеження пов'язані з законом 1991 року про контроль і заборону хімічної та біологічної зброї.

Нагадаємо, що детективи, які керують розслідуванням отруєння екс-офіцера ГРУ РФ Сергія Скрипаля і його доньки Юлії, підозрюють Росії у причетності до ще 2 вбивств на території Британії.

На початку вересня 2018 року британська поліція показала фото громадян РФ, підозрюваних в отруєнні родини колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля. Слідство озвучило їхні імена – Олександр Петров та Руслан Боширов. Тоді у Великій Британії підкреслили, що чоловіки могли використовувати псевдоніми. Згодом Петров і Боширов дали інтерв'ю телеканалу Russia Today. Вони сказали, що не є співробітниками ГРУ і не причетні до нападу на Скрипалів. За їхніми словами, вони приїхали в Лондон з туристичною метою, щоб "відірватися" в Лондоні і подивитися собор в Солсбері.

У вересні журналісти Bellingcat та The Insider з'ясували, що одного з підозрюваних в отруєнні Скрипалів, який називав себе Русланом Бошировим, насправді звати Анатолій Чепіга. Він – полковник ГРУ. Іншого підозрюваного, відомого як Олександр Петров, насправді звати Олександр Мішкін. За даними видання, він – військовий лікар, який брав участь у спецопераціях в Україні, у Придністров'ї і країнах Західної Європи.