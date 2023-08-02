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ПОЛІТИКА

США офіційно запросили нового міністра закордонних справ Китаю

02 серпня 2023, 11:54
США офіційно запросили нового міністра закордонних справ Китаю
Фото: ЕРА
Державний департамент не повідомив, чи прийняла китайська сторона запрошення.

Сполучені Штати офіційно запросили новопризначеного міністра закордонних справ Китаю Ван І до Вашингтона, повідомив Державний департамент Штатів у вівторок, 1 серпня, після того, як попередника Вана раптово зняли з посади. 

Про це повідомляє Reuters.

Минулого тижня Китай перепризначив ветерана дипломатії Ван І, замінивши висхідну зірку Цинь Гана, який не з'являвся на публіці більше місяця - загадкова відсутність після семи місяців на посаді глави МЗС, яка викликала низку запитань.

Міністерство закордонних справ Китаю лише заявило, що Цинь був відсутній на роботі з причин, пов'язаних зі станом здоров'я.

Запрошення Вану передали у понеділок, 31 липня, під час зустрічі в Державному департаменті між помічником держсекретаря США у справах Східної Азії та Тихоокеанського регіону Деніелом Крітенбрінком і представником Міністерства закордонних справ Китаю Ян Тао, повідомив на брифінгу речник Держдепартаменту Метью Міллер.

Він не уточнив, чи прийняла китайська сторона запрошення, але додав, що Вашингтон очікує на це.

"Ми, безумовно, очікуємо, що вони приймуть це запрошення, і очікуємо, що ця поїздка відбудеться, але ми ще не запланували дату", - сказав Міллер.

Представник посольства Китаю у Вашингтоні заявив, що під час "консультацій" з Крітенбрінком обидві сторони провели "відвертий, поглиблений і конструктивний обмін думками щодо китайсько-американських відносин, а також глобальних і регіональних питань, що становлять взаємний інтерес".

"Що стосується обмінів на високому рівні, обидві сторони підтримували необхідну комунікацію", - додав речник.

Американська сторона назвала дискусію "відвертою, змістовною і продуктивною", а також "частиною постійних зусиль, спрямованих на підтримку відкритих ліній зв'язку і відповідального управління двосторонніми відносинами".

69-річний Ван перебував на посаді міністра закордонних справ у 2013-2022 роках, коли відносини зі Сполученими Штатами погіршилися до такого рівня, який Пекін схарактеризував як історичний мінімум.

Цинь виступав з різкою критикою Вашингтона після того, як відносини між країнами впали до нового мінімуму – після збиття над США китайського шпигунського аеростата.

СШАКитайвідносини

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