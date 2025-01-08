США оголосять про надання Україні зброї на $500 млн – ЗМІ
08 січня 2025, 21:07
Зброю передадуть із запасів Пентагону.
США мають намір передати Україні зброю на суму 500 млн доларів.
Про це повідомляє AP з посиланням на власні джерела.
Очікується, що про новий пакет допомоги буде оголошено під час останньої поїздки міністра оборони Ллойда Остіна для зустрічі з Контактною групою з питань оборони України у форматі "Рамштайн".
Зброя фінансується через президентські повноваження щодо скорочення, тобто її передадуть безпосередньо із запасів Пентагону.
Високопоставлений чиновник повідомив, що цю допомогу мають доставити в Україну до кінця місяця.
Наразі залишилося менше 4 млрд доларів для фінансування зброї для України. Таким чином значна частина фінансування буде передана адміністрації Трампа.