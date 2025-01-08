США оголосять про надання Україні зброї на $500 млн – ЗМІ

Зброю передадуть із запасів Пентагону.

США мають намір передати Україні зброю на суму 500 млн доларів.

Про це повідомляє AP з посиланням на власні джерела.

Очікується, що про новий пакет допомоги буде оголошено під час останньої поїздки міністра оборони Ллойда Остіна для зустрічі з Контактною групою з питань оборони України у форматі "Рамштайн".

Зброя фінансується через президентські повноваження щодо скорочення, тобто її передадуть безпосередньо із запасів Пентагону.