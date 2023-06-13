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ПОЛІТИКА

США оголосять про новий пакет допомоги Україні

13 червня 2023, 07:49
США оголосять про новий пакет допомоги Україні
Джерело: .ukrinform
Про новий пакет можуть оголосити вже сьогодні.

У вівторок, 13 червня, Сполучені Штати Америки можуть оголосити про нову додаткову військову допомогу на суму до 325 мільйонів доларів.

Про це повідомляє Голос Америки із посиланням на представника оборонного відомства.

Зокрема, йдеться про передачу озброєння в рамках президентської програми Presidential Drawdown Authority (PDA). За умовами цієї програми президент у відповідь на надзвичайну ситуацію може дозволити передачу обладнання з запасів США без схвалення Конгресу.

До пакету можуть увійти бойові броньовані машини Stryker та бойові машини піхоти Bradley на заміну пошкодженим, або знищеним під час бойових дій.

Крім того, США нададуть Києву боєприпаси для NASAMS та HIMARS.

СШАвійнадопомога

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