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США оголосять про розробку ще одного винищувача шостого покоління – Reuters

26 березня 2025, 12:09
США оголосять про розробку ще одного винищувача шостого покоління – Reuters
Фото: facebook.com/ukr.embassy.usa
Винищувач F/A-XX замінить бойові літаки F/A-18E/F Super Hornet.
Цього тижня ВМС США назвуть компанію, яка буде розробляти палубний винищувач-невидимку наступного покоління, відомий як F/A-XX.
 
Про це з посиланням на власні джерела повідомляє Reuters. 
 
Військово-морські сили США обирають між компаніями Boeing і Northrop Grumman. Ще одним претендентом вважали Lockheed Martin, однак нещодавно вона вибула із програми розробки винищувача 6-го покоління для флоту. 
 
За даними західних ЗМІ, пропозиція від оборонного гіганта, який створив F-22 та F-35, "‎не відповідала встановленим критеріям"‎. Ані Пентагон, ані сама Lockheed Martin не прокоментували тоді ситуацію.
 
Як би там не було, конкуренція між Boeing і Northrop Grumman є дуже жорсткою. Це не дивно, адже потенційний контракт буде коштувати мільярди доларів у короткостроковій перспективі та десятки або навіть сотні мільярдів доларів упродовж наступних десятиліть.
 
Щодо самого F/A-XX, то про нього майже нічого не відомо. Очікується, що літак буде мати покращену малопомітність, збільшену дальність польоту, а також здатність інтегруватися як з безпілотними літальними апаратами, так і з палубними системами ППО.
СШАвійна в Україніросія окупанти

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