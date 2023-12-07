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ПОЛІТИКА

США оголосили обвинувачення чотирьом російським військовим за воєнні злочини проти американця

07 грудня 2023, 11:25
США оголосили обвинувачення чотирьом російським військовим за воєнні злочини проти американця
Фото: UNSPLASH
"Ця справа – перший випадок, коли уряд США застосував закон, спрямований на переслідування тих, хто скоює воєнні злочини проти американських громадян за кордоном".

Генеральний прокурор Сполучених Штатів Америки Меррік Гарланд заявив, що Мін’юст країни виніс обвинувачення чотирьом військовим армії рф, які катували громадянина США на території України під час повномасштабного вторгнення росії. 

Про це повідомляє Укрінформ.

"Сьогодні у Східному окрузі Вірджинії було оголошено звинувачення у воєнних злочинах проти чотирьох пов'язаних з росією військових. Звинувачення включають катування, нелюдське поводження та незаконне ув’язнення громадянина США в Україні після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну у лютому 2022 року", – йдеться в заяві.

Як зазначається у судових документах, які були оприлюднені у федеральному суді штату Вірджинія, четверо російських солдатів викрали американця з будинку в селі Милове, били та катували його протягом 10 днів у квітні 2022 року.

Серед іншого, американця роздягали догола, йому зв'язали за спиною руки та били кулаками, ногами та прикладами автоматів.

Повідомляється також, що під час незаконного утримання американця катували четверо обвинувачених та інші неназвані співвідповідачі.

Ця справа – перший випадок, коли уряд США застосував закон, спрямований на переслідування тих, хто скоює воєнні злочини проти американських громадян за кордоном.

СШАвійськові злочинирф тероризм

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