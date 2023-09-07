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США оголосили про черговий пакет військової допомоги Україні на $600 млн

07 вересня 2023, 22:01
США оголосили про черговий пакет військової допомоги Україні на $600 млн
Фото: afp.com
Уряд Сполучених штатів схвалив новий пакет зброї в рамках Ініціативи допомоги безпеці Україні (USAI) на $600 млн.

Про це Міністерство оборони США написало на сайті

"Цей пакет включає обладнання для посилення протиповітряної оборони України, артилерійські боєприпаси та інші можливості", - йдеться на сайті. 

Допомога США включатиме обладнання для підтримки та інтеграції систем ППО України, додаткові боєприпаси для  ракетних систем HIMARS, 105-мм артилерійські боєприпаси, засоби радіоелектронної боротьби та протирадіоелектронної боротьби, боєприпаси для розмінування і знешкодження перешкод, обладнання для розмінування, підтримка та обладнання для тренувань і технічного обслуговування.

СШАУкраїнавійськова допомога

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