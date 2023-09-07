США оголосили про черговий пакет військової допомоги Україні на $600 млн

Уряд Сполучених штатів схвалив новий пакет зброї в рамках Ініціативи допомоги безпеці Україні (USAI) на $600 млн.

Про це Міністерство оборони США написало на сайті.

"Цей пакет включає обладнання для посилення протиповітряної оборони України, артилерійські боєприпаси та інші можливості", - йдеться на сайті.

Допомога США включатиме обладнання для підтримки та інтеграції систем ППО України, додаткові боєприпаси для ракетних систем HIMARS, 105-мм артилерійські боєприпаси, засоби радіоелектронної боротьби та протирадіоелектронної боротьби, боєприпаси для розмінування і знешкодження перешкод, обладнання для розмінування, підтримка та обладнання для тренувань і технічного обслуговування.