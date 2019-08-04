США оголосили іранський Корпус вартових ісламської революції терористичною організацією

Сполучені Штати кваліфікували елітний військовий підрозділ Ірану Корпус вартових ісламської революції (КВІР) як іноземну терористичну організацію.

8 квітня про це оголосив президент США Дональд Трамп, повідомляє Голос Америки.

"Цей безпрецедентний крок, здійснений під керівництвом Держдепартаменту, означає визнання реальності, яка полягає у тому, що Іран - не тільки держава-спонсор тероризму, але також, що КВІР активно бере участь (у терористичній діяльності), фінансує і поширює тероризм як інструмент державної політики. КВІР - основний засіб, за допомогою якого іранське керівництво спрямовує і реалізує свою глобальну терористичну кампанію", - підкреслюється в заяві президента.

Таким чином, Вашингтон вперше офіційно оголосив збройні формування зарубіжної держави терористичним угрупованням, відзначає видання.

Критики цього рішення попереджають, що воно може привести до аналогічних дій недружніх іноземних урядів щодо представників американських збройних сил і розвідки.

Створений після Ісламської революції 1979 року для захисту шиїтської клерикальної правлячої системи, КВІР є найпотужнішою організацією в сфері безпеки Ірану. Корпус контролює великі сектори іранської економіки і має великий вплив на політичну систему країни.

США не раз звинувачували Іран в дестабілізації обстановки в Сирії, Іраку, Афганістані та Лівані. Безпосередньо варту вони звинувачують в тому, що вони відправляють бойовиків у Сирію, Ірак та Афганістан.