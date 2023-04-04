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США оголосили нові пакети військової допомоги Україні на 2,6 млрд доларів

04 квітня 2023, 19:32
США оголосили нові пакети військової допомоги Україні на 2,6 млрд доларів
джерело glavcom
у списку - боєприпаси для Patriot і HIMARS.

США у вівторок, 4 квітня, оголосили про два пакети військової допомоги Україні на загальну суму 2,6 мільярда доларів. 

Про це йдеться на сайті Пентагона. 

Україні найближчим часом зі складів Міноборони США передадуть: 

  • боєприпаси для зенітно-ракетних комплексів Patriot;
  • боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS);
  • 155-мм і 105-мм артилерійські снаряди;
  • 120-мм мінометні міни;
  • 120-мм та 105-мм танкові боєприпаси; 
  • 25-мм боєприпаси;
  • ракети з оптичним відстеженням і проводовим наведенням (TOW).
  • Приблизно 400 гранатометів та 200 000 боєприпасів;
  • 11 тактичних транспортних засобів для евакуації обладнання;
  • 61 важкий паливозаправник;
  • 10 вантажівок та 10 причепів для перевезення важкого обладнання;
  • Випробувальне та діагностичне обладнання для підтримки технічного обслуговування та ремонту автомобілів;
  • запасні частини та інше польове обладнання.

Пакет на 2,1 млрд доларів в рамках Ініціативи сприяння безпеці України (USAI) передбачає таку військову допомогу: 

  • Додаткові боєприпаси для національних передових зенітно-ракетних комплексів (NASAMS);
  • Дев'ять засобів для боротьби з безпілотними авіаційними комплексами;
  • 10 мобільних ракетних комплексів лазерного наведення c-UAS;
  • три радіолокаційні станції повітряного спостереження;
  • 30-мм та 23-мм зенітні боєприпаси;
  • 130-мм та 122-мм артилерійські снаряди;
  • 122-мм ракети "Град";
  • реактивні системи залпового вогню та боєприпаси;
  • 120-мм та 81-мм мінометні міни;
  • 120-мм, 81-мм та 60-мм мінометні міни;
  • 120-мм танкові боєприпаси;
  • Протитанкові комплекси Javelin;
  • Протитанкові ракети;
  • Високоточні авіаційні боєприпаси;
  • Приблизно 3 600 одиниць стрілецької зброї та понад 23 000 000 набоїв до неї;
  • Сім тактичних автомобілів для евакуації техніки;
  • Вісім важких паливозаправників та 105 паливних причепів;
  • Броньовані мостові системи;
  • Чотири автомобілі матеріально-технічного забезпечення;
  • Вантажівки та десять причепів для перевезення важкого обладнання;
  • Засоби захищеного зв'язку;
  • Термінали та послуги SATCOM;
  • Фінансування на навчання, технічне обслуговування та утримання.

"USAI - це допомога, згідно з якою Сполучені Штати закуповують сили і засоби у промисловості, а не постачають обладнання, яке вилучається зі складів Міністерства оборони. Оголошення цього пакету USAI є початком процесу укладання контрактів для надання додаткових можливостей Збройним силам України. Сполучені Штати продовжуватимуть працювати зі своїми союзниками і партнерами над наданням Україні можливостей для задоволення її нагальних потреб на полі бою і довгострокових потреб у безпековій допомозі", - йдеться у повідомленні. 

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