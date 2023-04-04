США оголосили нові пакети військової допомоги Україні на 2,6 млрд доларів
США у вівторок, 4 квітня, оголосили про два пакети військової допомоги Україні на загальну суму 2,6 мільярда доларів.
Про це йдеться на сайті Пентагона.
Україні найближчим часом зі складів Міноборони США передадуть:
- боєприпаси для зенітно-ракетних комплексів Patriot;
- боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS);
- 155-мм і 105-мм артилерійські снаряди;
- 120-мм мінометні міни;
- 120-мм та 105-мм танкові боєприпаси;
- 25-мм боєприпаси;
- ракети з оптичним відстеженням і проводовим наведенням (TOW).
- Приблизно 400 гранатометів та 200 000 боєприпасів;
- 11 тактичних транспортних засобів для евакуації обладнання;
- 61 важкий паливозаправник;
- 10 вантажівок та 10 причепів для перевезення важкого обладнання;
- Випробувальне та діагностичне обладнання для підтримки технічного обслуговування та ремонту автомобілів;
- запасні частини та інше польове обладнання.
Пакет на 2,1 млрд доларів в рамках Ініціативи сприяння безпеці України (USAI) передбачає таку військову допомогу:
- Додаткові боєприпаси для національних передових зенітно-ракетних комплексів (NASAMS);
- Дев'ять засобів для боротьби з безпілотними авіаційними комплексами;
- 10 мобільних ракетних комплексів лазерного наведення c-UAS;
- три радіолокаційні станції повітряного спостереження;
- 30-мм та 23-мм зенітні боєприпаси;
- 130-мм та 122-мм артилерійські снаряди;
- 122-мм ракети "Град";
- реактивні системи залпового вогню та боєприпаси;
- 120-мм та 81-мм мінометні міни;
- 120-мм, 81-мм та 60-мм мінометні міни;
- 120-мм танкові боєприпаси;
- Протитанкові комплекси Javelin;
- Протитанкові ракети;
- Високоточні авіаційні боєприпаси;
- Приблизно 3 600 одиниць стрілецької зброї та понад 23 000 000 набоїв до неї;
- Сім тактичних автомобілів для евакуації техніки;
- Вісім важких паливозаправників та 105 паливних причепів;
- Броньовані мостові системи;
- Чотири автомобілі матеріально-технічного забезпечення;
- Вантажівки та десять причепів для перевезення важкого обладнання;
- Засоби захищеного зв'язку;
- Термінали та послуги SATCOM;
- Фінансування на навчання, технічне обслуговування та утримання.
"USAI - це допомога, згідно з якою Сполучені Штати закуповують сили і засоби у промисловості, а не постачають обладнання, яке вилучається зі складів Міністерства оборони. Оголошення цього пакету USAI є початком процесу укладання контрактів для надання додаткових можливостей Збройним силам України. Сполучені Штати продовжуватимуть працювати зі своїми союзниками і партнерами над наданням Україні можливостей для задоволення її нагальних потреб на полі бою і довгострокових потреб у безпековій допомозі", - йдеться у повідомленні.