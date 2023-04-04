США оголосили нові пакети військової допомоги Україні на 2,6 млрд доларів

у списку - боєприпаси для Patriot і HIMARS.

США у вівторок, 4 квітня, оголосили про два пакети військової допомоги Україні на загальну суму 2,6 мільярда доларів.

Про це йдеться на сайті Пентагона.

Україні найближчим часом зі складів Міноборони США передадуть:

боєприпаси для зенітно-ракетних комплексів Patriot;

боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS);

155-мм і 105-мм артилерійські снаряди;

120-мм мінометні міни;

120-мм та 105-мм танкові боєприпаси;

25-мм боєприпаси;

ракети з оптичним відстеженням і проводовим наведенням (TOW).

Приблизно 400 гранатометів та 200 000 боєприпасів;

11 тактичних транспортних засобів для евакуації обладнання;

61 важкий паливозаправник;

10 вантажівок та 10 причепів для перевезення важкого обладнання;

Випробувальне та діагностичне обладнання для підтримки технічного обслуговування та ремонту автомобілів;

запасні частини та інше польове обладнання.

Пакет на 2,1 млрд доларів в рамках Ініціативи сприяння безпеці України (USAI) передбачає таку військову допомогу:

Додаткові боєприпаси для національних передових зенітно-ракетних комплексів (NASAMS);

Дев'ять засобів для боротьби з безпілотними авіаційними комплексами;

10 мобільних ракетних комплексів лазерного наведення c-UAS;

три радіолокаційні станції повітряного спостереження;

30-мм та 23-мм зенітні боєприпаси;

130-мм та 122-мм артилерійські снаряди;

122-мм ракети "Град";

реактивні системи залпового вогню та боєприпаси;

120-мм та 81-мм мінометні міни;

120-мм, 81-мм та 60-мм мінометні міни;

120-мм танкові боєприпаси;

Протитанкові комплекси Javelin;

Протитанкові ракети;

Високоточні авіаційні боєприпаси;

Приблизно 3 600 одиниць стрілецької зброї та понад 23 000 000 набоїв до неї;

Сім тактичних автомобілів для евакуації техніки;

Вісім важких паливозаправників та 105 паливних причепів;

Броньовані мостові системи;

Чотири автомобілі матеріально-технічного забезпечення;

Вантажівки та десять причепів для перевезення важкого обладнання;

Засоби захищеного зв'язку;

Термінали та послуги SATCOM;

Фінансування на навчання, технічне обслуговування та утримання.

"USAI - це допомога, згідно з якою Сполучені Штати закуповують сили і засоби у промисловості, а не постачають обладнання, яке вилучається зі складів Міністерства оборони. Оголошення цього пакету USAI є початком процесу укладання контрактів для надання додаткових можливостей Збройним силам України. Сполучені Штати продовжуватимуть працювати зі своїми союзниками і партнерами над наданням Україні можливостей для задоволення її нагальних потреб на полі бою і довгострокових потреб у безпековій допомозі", - йдеться у повідомленні.