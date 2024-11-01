США оголосили новий пакет допомоги Україні

Як зазначили у Пентагоні, озброєння, яке увійшло до пакету, передаватимуть Україні із запасів США.

США нададуть Україні озброєння загальною вартістю 425 млн доларів. Воно увійшло до нового пакету військової допомоги.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони США.

Як зазначили у Пентагоні, озброєння, яке увійшло до пакету, передаватимуть Україні із запасів США.

Повний список того, що увійшло до пакету:

боєприпаси для ППО NASAMS;

ракети для ПЗРК Stinger;

обладнання та боєприпаси для безпілотників;

боєприпаси класу "повітря-земля";

боєприпаси для РСЗВ HIMARS;

155-мм та 105-мм артилерійські снаряди;

ракети для протитанкового ракетного комплексу TOW;

протитанкові системи Javelin та AT-4;

бронетранспортери Stryker;

стрілецька зброя та боєприпаси;

медичне обладнання;

обладнання та боєприпаси для знищення перешкод;

запасні частини, допоміжне обладнання, послуги, навчання та транспорт.

"Сполучені Штати продовжуватимуть співпрацювати з близько 50 членами Альянсу і партнерами через Контактну групу з питань оборони України і пов'язані з нею коаліції сил і засобів задля задоволення нагальних потреб України на полі бою і захисту від російської агресії", – додали в Пентагоні.