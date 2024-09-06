США оголосили новий пакет допомоги Україні на $250 мільйонів

До пакету допомоги ввійшли ракети для ППО, бронетехніка, боєприпаси.

Сполучені Штати Америки оголосили про новий пакет військової допомоги на 250 мільйонів доларів до якого увійшли ракети для ППО, боєприпаси для реактивних систем і артилерії, бронетехніка і протитанкова зброя.

Про це ідеться на сайті Пентагону.

"Сьогодні Міністерство оборони оголосило про додаткову безпекову допомогу для задоволення критичних потреб України в сфері безпеки та оборони", — ідеться у повідомленні.

Зокрема, Україна отримає ракети RIM-7, Stinger та інше спорядження ППО, бронетранспортери M113, транспортери MRAP, боєприпаси для HIMARS, снаряди калібрів 155 мм та 105 мм, протитанкові ракети TOW, Javelin і AT-4. Також до пакета допомоги увійшли боєприпаси до стрілецької зброї та гранати.