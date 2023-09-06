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США оголосили новий пакет військової допомоги

06 вересня 2023, 21:55
США оголосили новий пакет військової допомоги
Джерело: .ukrinform
Там є боєприпаси для Abrams зі збідненим ураном та снаряди до HIMARS.

США у середу, 6 вересня, оголосили про новий пакет військової допомоги на 175 млн доларів.  

Про це йдеться на сайті Пентагону. 

У США повідомили, що цей пакет військової допомоги виділяють із запасів Міністерства оборони. 

"Сьогодні Міністерство оборони (МО) США оголосило про надання додаткової допомоги у сфері безпеки для задоволення критично важливих потреб України у сфері безпеки та оборони. Це оголошення є сорок шостим траншем допомоги, який адміністрація Байдена надасть Україні з запасів Міністерства оборони, починаючи з серпня 2021 року", - йдеться у повідомленні. 

Цей пакет, вартістю до 175 мільйонів доларів, включає таке озброєння:

  • Обладнання для підтримки систем протиповітряної оборони України;
  • Додаткові боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS);
  • 155-мм і 105-мм артилерійські снаряди;
  • 81-мм мінометні системи та боєприпаси; 
  • 120-мм боєприпаси зі збідненим ураном для танків Abrams; 
  • Ракети з оптичним відстеженням і проводовим наведенням (TOW), що запускаються з труби;
  • Протитанкові комплекси Javelin та AT-4;
  • Понад 3 мільйони боєприпасів для стрілецької зброї; 
  • Тактичні аеронавігаційні системи; 
  • Тактичні системи захищеного зв'язку та допоміжне обладнання;
  • Боєприпаси для знешкодження перешкод; 
  • Запасні частини, технічне обслуговування та інше польове обладнання.

"Сполучені Штати продовжуватимуть співпрацювати зі своїми союзниками і партнерами з метою надання Україні можливостей для задоволення її нагальних потреб на полі бою і довгострокових потреб у безпековій допомозі", - йдеться у повідомленні. 

СШАПентагонвійськова допомогавійна в Україніросія окупанти

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