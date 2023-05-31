США оголосили про черговий пакет військової допомоги
Білий дім у середу оголосив про черговий пакет допомоги Україні, який включає системи протиповітряної оборони, боєприпаси та інше оборонне обладнання на суму до $300 мільйонів.
Про це повідомляє офіційний сайт Пентагону.
Пакет допомоги у сфері безпеки є 39-м, виділеним із запасів Міністерства оборони. За даними Пентагону, пакет включає батареї протиповітряної оборони Patriot, зенітні системи Stinger, боєприпаси для танків і низку іншого обладнання.
Зокрема, до переліку увійшли:
- додаткові боєприпаси для ЗРК Patriot;;
- ракети ППО AIM-7;
- системи ППО Avenger;
- Зенітні комплекси Stinger;
- додаткові боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності (HIMARS);
- артилерійські снаряди калібру 155 мм і 105 мм;
- танкові боєприпаси калібру 105 мм;
- високоточні авіаційні боєприпаси;
- авіаційні ракети Zuni;
- боєприпаси для безпілотних літальних систем;
- протитанкові системи АТ-4;
- понад 30 мільйонів патронів до стрілецької зброї;
- обладнання та системи для розмінування;
- підривні боєприпаси для прибирання перешкод;
- прилади нічного бачення;
- запчастини, генератори та інше польове обладнання.
Загалом з початку роботи адміністрації Байдена США виділили понад $38,3 мільярда на безпекову допомогу Україні. Понад $37,6 мільярда було виділено після повномасштабного вторгнення росії в лютому 2022 року.
"Сполучені Штати продовжуватимуть працювати зі своїми союзниками та партнерами, щоб надати Україні можливості для задоволення її невідкладних потреб на полі бою та довгострокових потреб у допомозі у сфері безпеки", - наголосили у Міноборони США.