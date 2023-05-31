США оголосили про черговий пакет військової допомоги

Обладнання та зброю виділено з запасів Пентагону.

Білий дім у середу оголосив про черговий пакет допомоги Україні, який включає системи протиповітряної оборони, боєприпаси та інше оборонне обладнання на суму до $300 мільйонів.

Про це повідомляє офіційний сайт Пентагону.

Пакет допомоги у сфері безпеки є 39-м, виділеним із запасів Міністерства оборони. За даними Пентагону, пакет включає батареї протиповітряної оборони Patriot, зенітні системи Stinger, боєприпаси для танків і низку іншого обладнання.

Зокрема, до переліку увійшли:

- додаткові боєприпаси для ЗРК Patriot;;

- ракети ППО AIM-7;

- системи ППО Avenger;

- Зенітні комплекси Stinger;

- додаткові боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності (HIMARS);

- артилерійські снаряди калібру 155 мм і 105 мм;

- танкові боєприпаси калібру 105 мм;

- високоточні авіаційні боєприпаси;

- авіаційні ракети Zuni;

- боєприпаси для безпілотних літальних систем;

- протитанкові системи АТ-4;

- понад 30 мільйонів патронів до стрілецької зброї;

- обладнання та системи для розмінування;

- підривні боєприпаси для прибирання перешкод;

- прилади нічного бачення;

- запчастини, генератори та інше польове обладнання.

Загалом з початку роботи адміністрації Байдена США виділили понад $38,3 мільярда на безпекову допомогу Україні. Понад $37,6 мільярда було виділено після повномасштабного вторгнення росії в лютому 2022 року.

"Сполучені Штати продовжуватимуть працювати зі своїми союзниками та партнерами, щоб надати Україні можливості для задоволення її невідкладних потреб на полі бою та довгострокових потреб у допомозі у сфері безпеки", - наголосили у Міноборони США.