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США оголосили про новий пакет допомоги Україні на $100 мільйонів

20 листопада 2023, 21:17
США оголосили про новий пакет допомоги Україні на $100 мільйонів
джерело glavcom
До пакету увійдуть, зокрема, артилерійські снаряди.

Міністерство оборони США оголосило про додаткову допомогу Україні. Вона стосується безпеки та оборони критичних потреб.

Про це йдеться на сайті Пентагону.

Новий 51 пакет військової допомоги буде включати додаткові засоби протиповітряної оборони, артилерійські боєприпаси, протитанкову зброю та інше обладнання. Вартість допомоги становить 100 мільйонів доларів.

Зокрема, до пакета допомоги увійшли:

  • зенітні ракети Stinger;
  • одна високомобільна артилерійська ракетна система (HIMARS) і додаткові боєприпаси;
  • артилерійські снаряди калібру 155 мм і 105 мм;
  • ракети трубного пуску з оптичним відстеженням і дротовим наведенням (TOW);
  • протитанкові системи Javelin і AT-4;
  • понад три мільйони патронів до стрілецької зброї;
  • підривні боєприпаси для прибирання перешкод;
  • спорядження для холодної погоди; 
  • запчастини, технічне обслуговування та інше допоміжне обладнання.

"Безпекова допомога Україні – це розумна інвестиція в нашу національну безпеку. Це допомагає запобігти більшому конфлікту в регіоні та стримати потенційну агресію деінде, зміцнюючи нашу базу оборонної промисловості та створюючи висококваліфіковані робочі місця для американського народу в десятках штатів по всій країні. Вкрай важливо, щоб Конгрес вжив заходів для підтримки України, схваливши запит Президента на додаткове фінансування", - наголосили в Пентагоні.

Пентагондопомога Українівійна в Україніросія окупанти

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