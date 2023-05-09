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ПОЛІТИКА

США оголосили про новий пакет допомоги Україні на 1,2 млрд доларів

09 травня 2023, 16:36
США оголосили про новий пакет допомоги Україні на 1,2 млрд доларів
Shutterstock
Він спрямований на зміцнення ППО та забезпечення потреб України в артилерійських боєприпасах.

Міністерство оборони США оголосило про виділення нового пакету допомоги Україні на 1,2 млрд доларів.

Про це повідомляє прес-служба Пентагона.

Пакет допомоги надається в рамках Ініціативи сприяння безпеці в Україні (USAI).

Включає в себе розміщення додаткових 155-мм артилерійських снарядів і забезпечення життєзабезпечення, щоб Україна могла краще підтримувати наявні системи та обладнання.

До пакету також увійдуть:

- додаткові системи ППО та боєприпаси;

- обладнання для інтеграції західних пускових установок, ракет і радарів із системами протиповітряної оборони України;

- боєприпаси для боротьби з безпілотними літальними системами;

- артилерійські снаряди калібру 155 мм;

- послуги комерційних супутникових зображень;

- підтримка діяльності з навчання, технічного обслуговування та підтримки.

"Сполучені Штати продовжуватимуть працювати зі своїми союзниками та партнерами, щоб забезпечити Україну можливостями для задоволення її безпосередніх потреб на полі бою та довгострокових потреб у допомозі у сфері безпеки",- йдеться у повідомленні.

СШАвійнадопомога

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