США оголосили про новий пакет допомоги Україні на 1,2 млрд доларів
Міністерство оборони США оголосило про виділення нового пакету допомоги Україні на 1,2 млрд доларів.
Про це повідомляє прес-служба Пентагона.
Пакет допомоги надається в рамках Ініціативи сприяння безпеці в Україні (USAI).
Включає в себе розміщення додаткових 155-мм артилерійських снарядів і забезпечення життєзабезпечення, щоб Україна могла краще підтримувати наявні системи та обладнання.
До пакету також увійдуть:
- додаткові системи ППО та боєприпаси;
- обладнання для інтеграції західних пускових установок, ракет і радарів із системами протиповітряної оборони України;
- боєприпаси для боротьби з безпілотними літальними системами;
- артилерійські снаряди калібру 155 мм;
- послуги комерційних супутникових зображень;
- підтримка діяльності з навчання, технічного обслуговування та підтримки.
"Сполучені Штати продовжуватимуть працювати зі своїми союзниками та партнерами, щоб забезпечити Україну можливостями для задоволення її безпосередніх потреб на полі бою та довгострокових потреб у допомозі у сфері безпеки",- йдеться у повідомленні.