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США оголосили про новий пакет військової допомоги для України

03 травня 2023, 21:44
США оголосили про новий пакет військової допомоги для України
джерело glavcom
Сполучені Штати виділяють ЗСУ додаткове озброєння.

У середу, 3 травня, США оголосили про новий пакет військової допомоги для України на 300 мільйонів доларів. 

Про це повідомляє сайт Пентагону. 

До пакету увійшли:

  • додаткові боєприпаси для артилерійських ракетних систем (HIMARS);
  • 155-мм гаубиці;
  • 155-мм артилерійські снаряди;
  • 120-мм, 81-мм та 60-мм мінометні снаряди;
  • ракети TOW (Tube-Launched, Optically-Tracked, Wire-Guided);
  • системи протитанкової зброї AT4 та Carl Gustaf;
  • авіаційні ракети Hydra 70;
  • стрілецька зброя та боєприпаси до стрілецької зброї;
  • боєприпаси для розчищення перешкод;
  • вантажівки та причепи для перевезення важкого обладнання;
  • випробувальне та діагностичне обладнання для технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів;
  • запасні частини та інше польове обладнання.

"Сполучені Штати продовжуватимуть працювати зі своїми союзниками та партнерами, щоб надати Україні можливості для задоволення її безпосередніх потреб на полі бою та довгострокових потреб у допомозі у сфері безпеки", – зазначають у Пентагоні.

Варто зауважити, що Україна вперше отримає від США ракети Hydra 70 – некеровані ракети малої дальності, які запускаються за допомогою авіації. Максимальна дальність вогню становить 105 км.

Пентагонвійськова допомогавійна в Україніросія окупанти

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