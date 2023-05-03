США оголосили про новий пакет військової допомоги для України
У середу, 3 травня, США оголосили про новий пакет військової допомоги для України на 300 мільйонів доларів.
Про це повідомляє сайт Пентагону.
До пакету увійшли:
- додаткові боєприпаси для артилерійських ракетних систем (HIMARS);
- 155-мм гаубиці;
- 155-мм артилерійські снаряди;
- 120-мм, 81-мм та 60-мм мінометні снаряди;
- ракети TOW (Tube-Launched, Optically-Tracked, Wire-Guided);
- системи протитанкової зброї AT4 та Carl Gustaf;
- авіаційні ракети Hydra 70;
- стрілецька зброя та боєприпаси до стрілецької зброї;
- боєприпаси для розчищення перешкод;
- вантажівки та причепи для перевезення важкого обладнання;
- випробувальне та діагностичне обладнання для технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів;
- запасні частини та інше польове обладнання.
"Сполучені Штати продовжуватимуть працювати зі своїми союзниками та партнерами, щоб надати Україні можливості для задоволення її безпосередніх потреб на полі бою та довгострокових потреб у допомозі у сфері безпеки", – зазначають у Пентагоні.
Варто зауважити, що Україна вперше отримає від США ракети Hydra 70 – некеровані ракети малої дальності, які запускаються за допомогою авіації. Максимальна дальність вогню становить 105 км.