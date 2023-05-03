Сполучені Штати виділяють ЗСУ додаткове озброєння.

У середу, 3 травня, США оголосили про новий пакет військової допомоги для України на 300 мільйонів доларів.

Про це повідомляє сайт Пентагону.

До пакету увійшли:

додаткові боєприпаси для артилерійських ракетних систем (HIMARS);

155-мм гаубиці;

155-мм артилерійські снаряди;

120-мм, 81-мм та 60-мм мінометні снаряди;

ракети TOW (Tube-Launched, Optically-Tracked, Wire-Guided);

системи протитанкової зброї AT4 та Carl Gustaf;

авіаційні ракети Hydra 70;

стрілецька зброя та боєприпаси до стрілецької зброї;

боєприпаси для розчищення перешкод;

вантажівки та причепи для перевезення важкого обладнання;

випробувальне та діагностичне обладнання для технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів;

запасні частини та інше польове обладнання.

"Сполучені Штати продовжуватимуть працювати зі своїми союзниками та партнерами, щоб надати Україні можливості для задоволення її безпосередніх потреб на полі бою та довгострокових потреб у допомозі у сфері безпеки", – зазначають у Пентагоні.

Варто зауважити, що Україна вперше отримає від США ракети Hydra 70 – некеровані ракети малої дальності, які запускаються за допомогою авіації. Максимальна дальність вогню становить 105 км.