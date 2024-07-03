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ПОЛІТИКА

США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні

03 липня 2024, 21:21
США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні
Все озброєння взято які виводяться з американських запасів за президентськими повноваженнями на скорочення.

США оголосили про виділення нового пакету допомоги Україні, який включатиме ракети для систем HIMARS та інше озброєння.

Про це повідомила речниця Білого дому Карін Жан-П'єр у середу, 3 липня.

За її словами, це є сьомим пакетом безпекової допомоги, який Байден санкціонував для допомоги Україні з моменту підписання ним у квітні доповнення до закону про національну безпеку.

У новий пакет входять:

  • ракети для українських систем протиповітряної оборони;
  • боєприпаси для високомобільної артилерії;
  • ракетні системи;
  • артилерійські снаряди та інші критичні засоби.

Все озброєння взято які виводяться з американських запасів за президентськими повноваженнями на скорочення.

Новий пакет також включає нове фінансування, яке Міністерство оборони США використає для закупівлі перехоплювачів для систем протиповітряної оборони Patriot і NASAM, щоб допомогти Україні захистити свої війська і міста від повітряних атак з боку Росії. 

Як раніше повідомляли в ЗМІ, цей пакет надано в рамках повноважень президента США щодо вилучення зброї, боєприпасів та техніки з американських військових складів для задоволення короткострокових потреб України.

Напередодні також стало відомо, що пакет міститиме боєприпаси для артилерійських комплексів HIMARS та інші критичні снаряди. Американські чиновники на умовах анонімності розповідали журналістам, що касетні боєприпаси до пакета не увійдуть. Втім, чи міститиме допомога далекобійні ракети ATACMS "з міркувань оперативної безпеки" посадовці не відповіли.

Нагадаємо, востаннє США оголошували про пакет допомоги Україні на 225 млн доларів 7 червня. Тоді американський лідер Джо Байден, зустрічаючись із президентом Володимиром Зеленським у Франції, перепросив за багатомісячну затримку із постачанням військової допомоги, що дозволило рф здобути певні переваги на полі бою. Президент США пообіцяв, що його країна буде підтримувати Україну в довгостроковій перспективі.

СШАвійнадопомога Україні

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