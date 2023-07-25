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США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на $400 млн

25 липня 2023, 21:07
США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на $400 млн
Джерело: .ukrinform
Міністерство оборони США виділяє додатковий пакет військової допомоги Україні. До нього увійдуть негайні поставки озброєння і техніки зі запасів Пентагону, ракети для Patriot, NASAMS, HIMARS та інших систем.

Про це повідомляє Reuters.

"Сьогоднішній внесок в допомогу в сфері безпеки вартістю 400 мільйонів доларів включає додаткові боєприпаси протиповітряної оборони, артилерію та іншу амуніцію, бронетехніку, протитанкову зброю й обладнання, щоби допомогти Україні протистояти поточній агресивній війні росії", – йдеться у заяві Пентагону.

Перелік озброєння налічує понад 15 найменувань і включає, в тому числі, ракети для систем ППО Patriot і NASAMS, зенітні комплекси Stinger, додаткові боєприпаси для HIMARS. 

Також США передають артилерійські снаряди калібру 155 мм і 105 мм, міномети, 32 бронетранспортери Stryker, протитанкові системи TOW і Javelin. До пакету також входять безпілотники Hornet, авіаційні ракети Hydra-70, тактичні аеронавігаційні системи, саперне обладнання, стрілецька зброя, польове екіпірування, запчастини.

СШАУкраїнапакет військової допомоги

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