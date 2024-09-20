США оголосили про план виведення військ з Іраку

Переговори щодо плану, який, за публічними заявами іракських посадовців, призведе до того, що 2500 американських військовослужбовців в Іраку вийдуть з країни до кінця 2026 року.

США розраховують оголосити наступного тижня про довгоочікувану угоду з Іраком щодо скорочення присутності американських військ в країні.

Про це Politico заявили два посадовці адміністрації США.

Переговори щодо плану, який, за публічними заявами іракських посадовців, призведе до того, що 2500 американських військовослужбовців в Іраку вийдуть з країни до кінця 2026 року, перебувають на завершальній стадії, сказали посадовці. Вони визнали, що боротьба проти залишків ІДІЛ в Іраку і Сирії не завершена.

"ІДІЛ, безумовно, зазнала серйозної поразки, безумовно, територіальної поразки, і ми хочемо забезпечити довготривалу перемогу над ІДІЛ, але загроза залишається", – заявив високопосадовець Міністерства оборони в п'ятницю журналістам.

Ця заява з'явилася на тлі зростаючої напруженості в регіоні, де ізраїльтяни і бойовики "Хезболли" активізували атаки на тлі побоювань ширшої війни. А з початку конфлікту між Ізраїлем і сектором Гази минулого року американські сили в Іраку і Сирії зазнали нападів з боку іранських маріонеток.

На фронті боротьби з ІДІЛ американські та іракські сили спеціальних операцій провели кілька рейдів на керівництво угруповання в останні місяці в результаті збільшення кількості нападів угруповання на американські та іракські війська.