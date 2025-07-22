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ПОЛІТИКА

США оголосили про повторний і остаточний вихід із ЮНЕСКО

22 липня 2025, 15:31
США оголосили про повторний і остаточний вихід із ЮНЕСКО
Фото: unesco.org
Президент Дональд Трамп пояснив це рішення "антиамериканською та антиізраїльською політикою" організації, а також її, за словами адміністрації, "пробудженим" порядком денним.

США повторно виходять з Організації Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури.

Про це повідомляє New York Post.

Президент Дональд Трамп пояснив це рішення "антиамериканською та антиізраїльською політикою" організації, а також її, за словами адміністрації, "пробудженим" порядком денним.

У лютому 2025 року Трамп розпорядився провести 90-денний аудит участі США в ЮНЕСКО з акцентом на виявлення випадків антисемітизму.

За підсумками перевірки, у Білому домі заявили про незгоду з політикою організації щодо інклюзії, расової рівності та гендерної трансформації.

Як приклад наводять антирасистські ініціативи ЮНЕСКО, гендерні проєкти на кшталт MEN’talities у 2024 році, а також звіт про роль відеоігор у формуванні антидискримінаційної поведінки.

Окремо в адміністрації згадують про "антиізраїльську політику" ЮНЕСКО, зокрема визнання єврейських святинь "палестинською спадщиною" та засудження дій Ізраїлю в секторі Газа без критики дій Хамас.

Також відзначається зростаючий вплив Китаю. За інформацією адміністрації Трампа, Пекін став другим за обсягом спонсором ЮНЕСКО, а ключові пости в організації обіймають громадяни КНР.

В адміністрації вважають, що Китай використовує організацію для просування власного порядку денного, зокрема применшуючи роль уйгурів в історії країни.

Це не перший вихід США з ЮНЕСКО. У 2017 році Трамп уже ініціював вихід, також звинувачуючи організацію в упередженості проти Ізраїлю. У 2023-му президент Джо Байден повернув країну в організацію, аргументуючи це необхідністю протидіяти впливу Китаю.

Тепер США знову виходять із ЮНЕСКО — і цього разу, за словами представників Білого дому, "назавжди".

СШАДональд ТрампЮНЕСКО

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