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США оголосили про завершення військової місії в Іраку

28 вересня 2024, 10:51
США оголосили про завершення військової місії в Іраку
Фото: defense.gov
Припинення військової місії Коаліції в Іраку відбудеться протягом наступних дванадцяти місяців.
Уряди США та Іраку оприлюднили спільну заяву про завершення військової місії у боротьбі з терористичним угрупуванням "Ісламська держава" в Іраку.
 
Про це ідеться у спільній заяві.
 
Зокрема, у заяві ідеться про три пункти: 
 
Про завершення військової місії Коаліції в Іраку протягом наступних дванадцяти місяців, але не пізніше вересня 2025 року. Проте в заяві не уточняють масштабу виведення військ.
 
Оскільки Ірак є ключовим членом Коаліції, а також з метою запобігання поверненню терористичної загрози ІДІЛ з північного сходу Сирії, і за умови дотримання умов на місцях і консультацій між Іраком, США і членами Коаліції, військова місія Коаліції, що діє в Сирії… продовжиться до вересня 2026 року.
 
 Вища військова комісія зобов'язується сформулювати процедури, необхідні для досягнення того, що зазначено у вищезазначених пунктах, терміни і механізми їх виконання, включаючи процедури забезпечення фізичного захисту радників Коаліції, присутніх в Іраку протягом перехідного періоду, відповідно до Конституції і законів Іраку. Практичні кроки з виконання цих зобов'язань вже розпочалися.
 
"Ірак дякує Коаліції за підтримку надану іракським силам безпеки для протистояння цій спільній загрозі і забезпечення територіальної поразки ІДІЛ в Іраку",– ідеться у заяві.
 
Також у заяві наголошують на необхідності продовження всіх зусиль для того, щоб загроза з боку цієї терористичної організації жодним чином не повернулася.

 

СШАІраквійна в Україніросія окупанти

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