США оголосили про завершення військової місії в Іраку

Припинення військової місії Коаліції в Іраку відбудеться протягом наступних дванадцяти місяців.

Уряди США та Іраку оприлюднили спільну заяву про завершення військової місії у боротьбі з терористичним угрупуванням "Ісламська держава" в Іраку.

Про це ідеться у спільній заяві.

Зокрема, у заяві ідеться про три пункти:

Про завершення військової місії Коаліції в Іраку протягом наступних дванадцяти місяців, але не пізніше вересня 2025 року. Проте в заяві не уточняють масштабу виведення військ.

Оскільки Ірак є ключовим членом Коаліції, а також з метою запобігання поверненню терористичної загрози ІДІЛ з північного сходу Сирії, і за умови дотримання умов на місцях і консультацій між Іраком, США і членами Коаліції, військова місія Коаліції, що діє в Сирії… продовжиться до вересня 2026 року.

Вища військова комісія зобов'язується сформулювати процедури, необхідні для досягнення того, що зазначено у вищезазначених пунктах, терміни і механізми їх виконання, включаючи процедури забезпечення фізичного захисту радників Коаліції, присутніх в Іраку протягом перехідного періоду, відповідно до Конституції і законів Іраку. Практичні кроки з виконання цих зобов'язань вже розпочалися.

"Ірак дякує Коаліції за підтримку надану іракським силам безпеки для протистояння цій спільній загрозі і забезпечення територіальної поразки ІДІЛ в Іраку",– ідеться у заяві.