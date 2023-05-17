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ПОЛІТИКА

США оновлюють дані щодо ядерного арсеналу досліджуючи непрозорість росії

17 травня 2023, 11:27
США оновлюють дані щодо ядерного арсеналу досліджуючи непрозорість росії
Фото: з вільного доступу
США продовжують дотримуватися прозорість між державами, які володіють ядерною зброєю.

Адміністрація Джо Байдена оновила статус своїх розгорнутих ядерних сил, після того як росія призупинила договір про скорочення і обмеження стратегічних наступальних озброєнь.

Про це повідомляє  Bloomberg.

владімір путін призупинив участь рф у договорі 21 лютого, скасувавши інспекції та обмін даними, необхідні для перевірки зобов’язань за останньою угодою між росією та США, яка обмежувала їхні ядерні арсенали. Байден назвав це рішення "великою помилкою".

Зазначається, що на даний момент Вашингтон має 1419 боєголовок, розгорнутих на 662 ракетах наземного і підводного базування, а також важких бомбардувальниках. Це в межах ліміту в 1550 боєголовок на 700 одиницях техніки, який встановлено Договором про скорочення наступальних озброєнь.

"США продовжують дотримуватися прозорість між державами, які володіють ядерною зброєю. Це є надзвичайно цінним для зменшення ймовірності неправильного сприйняття, прорахунків і дорогої конкуренції з озброєнь. Такі заходи особливо важливі в періоди високої напруженості, - йдеться в заяві Держдепу США.

росія відповідної інформації не надала.

Раніше повідомлялось, що президент Естонії Алар Каріс вважає малоймовірним, що кремль піде не застосування ядерної зброї на тлі невдач в Україні.

СШАядерна зброярф тероризм

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