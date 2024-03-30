США оновили санкції на експорт передових мікросхем до Китаю – Reuters

Нові правила спрямовані на припинення поставок до Китаю удосконалених чипів штучного інтелекту (ШІ), розроблених компанією Nvidia.

США переглянули правила обмеження поставок передових мікросхем штучного інтелекту (ШІ) до Китаю з міркувань національної безпеки.

У п'ятницю адміністрація президента США Джо Байдена переглянула правила опубліковані у жовтні минулого року, щоб ускладнити поставки передових чипів штучного інтелекту (ШІ), розроблених компанією Nvidia для Китаю, а також інструментів для виготовлення даних мікросхем, які можуть бути використані з військовою метою. Так, обмеження на поставки чипів до Китаю віднині поширюються і на ноутбуки, які містять такі чипи.

Правила набудуть чинності 4 квітня.

Вашингтон вживає жорстких заходів щодо Пекіна через занепокоєння, що розвиток його технологічного сектора може допомогти зміцнити китайську армію.

Мінторгівлі США, яке відповідає за експортний контроль, заявило, що планує і в майбутньому оновлювати обмеження на поставки передових технологій до Китаю.