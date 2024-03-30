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США оновили санкції на експорт передових мікросхем до Китаю – Reuters

30 березня 2024, 11:39
США оновили санкції на експорт передових мікросхем до Китаю – Reuters
Польща США
Нові правила спрямовані на припинення поставок до Китаю удосконалених чипів штучного інтелекту (ШІ), розроблених компанією Nvidia.
США переглянули правила обмеження поставок передових мікросхем штучного інтелекту (ШІ) до Китаю з міркувань національної безпеки.
 
Про це пише Reuters.
 
У п'ятницю адміністрація президента США Джо Байдена переглянула правила опубліковані у жовтні минулого року, щоб ускладнити поставки передових чипів штучного інтелекту (ШІ), розроблених компанією Nvidia для Китаю, а також  інструментів для виготовлення даних мікросхем, які можуть бути використані з військовою метою. Так, обмеження на поставки чипів до Китаю віднині поширюються і на ноутбуки, які містять такі чипи.
 
Правила набудуть чинності 4 квітня.
 
Вашингтон вживає жорстких заходів щодо Пекіна через занепокоєння, що розвиток його технологічного сектора може допомогти зміцнити китайську армію.
 
Мінторгівлі США, яке відповідає за експортний контроль, заявило, що планує і в майбутньому оновлювати обмеження на поставки передових технологій до Китаю.
СШАКитайсанкціївійна в Україніросія окупантимікросхеми

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