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США оприлюднили інформацію щодо запасів ядерної зброї

20 липня 2024, 18:49
США оприлюднили інформацію щодо запасів ядерної зброї
Фото: з вільного доступу
Станом на вересень 2023 року арсенал ядерних боєголовок США складався з 3 748 одиниць.
Сполучені Штати опублікували нещодавно розсекречену інформацію про запаси ядерної зброї США. Востаннє її оновлювали у жовтні 2021 року. 
 
Про це йдеться у повідомленні Національного агентства з ядерної безпеки США.
 
Як повідомили у Нацагентстві, станом на вересень 2023 року запас ядерних боєголовок США складався з 3748 боєголовок. Це означає, що із кінця 1967 фінансового року кількість боєголовок скоротилася на 88%. Тоді запас ядерних боєголовок складав 31 255 одиниць. Наприкінці 1989 року їх кількість становила 22 217 боєголовки. 
 
З 1994 по 2023 фінансовий рік Сполучені Штати демонтували 12 088 ядерних боєголовок, а з 30 вересня 2020 – 405. Приблизно 2000 додаткових ядерних боєголовок наразі зняті з експлуатації та очікують на демонтаж.
 
Під час холодної війни Сполучені Штати володіли великою кількістю та широким спектром нестратегічної ядерної зброї, яку ще називали "ядерною зброєб театру бойових дій" або тактичною ядерною зброєю. З 1991 року Сполучені Штати вивели з експлуатації та демонтували майже всю цю зброю. 
 
Наразі ядерний запас містить як активні, так і неактивні боєголовки. Активні включають стратегічну та нестратегічну зброю, що готова до експлуатації, та боєголовки, які повинні бути готові до можливого розгортання протягом короткого періоду часу. Також сюди входять і запасні частини матеріально-технічного забезпечення. 
СШАядерна зброявійна в Україніросія окупанти

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