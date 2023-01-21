США опублікували докази того, що КНДР відправляє зброю росії
Про це розповів представник Ради нацбезпеки при Білому домі Джон Кірбі під час брифінгу.
Він підкреслив, що постачання зброї з КНДР порушує резолюцію Радбезу ООН.
"Ми бачили, як представники влади Північної Кореї брехливо заперечували постачання зброї для ПВК Вагнер", - нагадав він і додав, що американська сторона вже наводила конкретні випадки таких постачань.
Кірбі продемонстрував журналістам у Вашингтоні супутникові знімки від 18 листопада, на яких видно, що п'ять російських залізничних вагонів вирушили з росії до Північної Кореї.
"Наступного дня Північна Корея завантажила ці залізничні вагони, контейнери, після чого поїзд повернувся до росії", - додав він.
Представник Білого дому також сказав, що російський президент все частіше звертається за військовою підтримкою до ПВК, і між найманцями та Міноборони рф "наростає напруженість".
Зазначимо, у КНДР вважають, що українці гинуть виключно через те, що США "накачують Україну смертоносною зброєю".