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ПОЛІТИКА

США опублікували докази того, що КНДР відправляє зброю росії

21 січня 2023, 09:23
США опублікували докази того, що КНДР відправляє зброю росії
Фото: UNSPLASH
Сполучені Штати передали до Комітету Ради Безпеки ООН з питань санкцій проти Північної Кореї докази поставок Пхеньяном зброї російської приватної військової компанії Вагнер, яка використовує її у війні в Україні.

Про це розповів представник Ради нацбезпеки при Білому домі Джон Кірбі під час брифінгу.

Він підкреслив, що постачання зброї з КНДР порушує резолюцію Радбезу ООН.

"Ми бачили, як представники влади Північної Кореї брехливо заперечували постачання зброї для ПВК Вагнер", - нагадав він і додав, що американська сторона вже наводила конкретні випадки таких постачань.

Кірбі продемонстрував журналістам у Вашингтоні супутникові знімки від 18 листопада, на яких видно, що п'ять російських залізничних вагонів вирушили з росії до Північної Кореї.

"Наступного дня Північна Корея завантажила ці залізничні вагони, контейнери, після чого поїзд повернувся до росії", - додав він. 

Представник Білого дому також сказав, що російський президент все частіше звертається за військовою підтримкою до ПВК, і між найманцями та Міноборони рф "наростає напруженість".

Зазначимо, у КНДР вважають, що українці гинуть виключно через те, що США "накачують Україну смертоносною зброєю".

СШАвійназброяКНДР

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