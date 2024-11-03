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США оштрафували третього за розміром виробника мікросхем за поставки в Китай

03 листопада 2024, 09:02
США оштрафували третього за розміром виробника мікросхем за поставки в Китай
джерело espreso.tv
GlobalFoundries відправила 74 вантажі на суму $17,1 млн без ліцензії.

Уряд наклав штраф в розмірі $500 тисяч на нью-йоркську компанію GlobalFoundries, яка відправляла мікросхеми афілійованій компанії китайського виробника SMIC.

Про це повідомляє агенція Reuters.

В Міністерстві торгівлі США повідомили, що компанія GlobalFoundries відправила 74 вантажі на суму 17,1 млн доларів на адресу SJ Semiconductor, дочірньої компанії SMIC, без запиту на отримання ліцензії.

Ці фірми були внесені до "список суб'єктів" торговельних обмежень ще в 2020 році через можливі зв'язки SMIC з китайським військово-промисловим комплексом. 

Проте SMIC заперечує свою провину.

Експорт до компаній зі списку вимагає важкодоступної ліцензії, яку GlobalFoundries не подавала.

Компанія GlobalFoundries заявила, що шкодує про "ненавмисну дію, спричинену помилкою при введенні даних, допущеною перед реєстрацією компанії", яка призвела до випадкового відвантаження застарілих чіпів без ліцензії.

 
СШАчипиGlobalFoundries

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