США оснастять сучасним озброєнням винищувачі F-16, які передадуть Україні - WSJ

Зазначається, що досі залишалося невідомим, хто саме забезпечить літаки зброєю.

США оснастять поставлені Україні винищувачі F-16 сучасним озброєнням, включно з ракетами класу "повітря-повітря".

Про це повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на високопоставленого представника США.

Зазначається, що цього літа Данія і Нідерланди готуються відправити в Україну перші F-16 американського виробництва, а пізніше прибудуть літаки з Бельгії та Норвегії. Але досі залишається нез'ясованим джерело критичного озброєння для літаків.

"Хоча Пентагон має обмежені запаси і виробничі можливості, він постачатиме F-16 боєприпасами класу "повітря-земля", комплектами точного наведення для бомб і сучасними ракетами класу "повітря-повітря" в достатніх кількостях для задоволення нагальних потреб України", - пише видання, посилаючись на інформацію від джерела.