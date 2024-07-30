США оснастять сучасним озброєнням винищувачі F-16, які передадуть Україні - WSJ
30 липня 2024, 17:09
Зазначається, що досі залишалося невідомим, хто саме забезпечить літаки зброєю.
США оснастять поставлені Україні винищувачі F-16 сучасним озброєнням, включно з ракетами класу "повітря-повітря".
Про це повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на високопоставленого представника США.
Зазначається, що цього літа Данія і Нідерланди готуються відправити в Україну перші F-16 американського виробництва, а пізніше прибудуть літаки з Бельгії та Норвегії. Але досі залишається нез'ясованим джерело критичного озброєння для літаків.
"Хоча Пентагон має обмежені запаси і виробничі можливості, він постачатиме F-16 боєприпасами класу "повітря-земля", комплектами точного наведення для бомб і сучасними ракетами класу "повітря-повітря" в достатніх кількостях для задоволення нагальних потреб України", - пише видання, посилаючись на інформацію від джерела.
Як заявляв генерал-майор Рольф Фолланд, командувач Королівських ВПС Норвегії, літак сам по собі марний без озброєння.
Повідомляється, що озброєння для F-16 від США, включає ракети класу "повітря-земля" AGM-88 HARM; версії збільшеної дальності комплектів Joint Direct Attack Munition, які перетворюють некеровані бомби на інтелектуальну зброю; і так звані бомби малого діаметра. Крім того, США відправлять для літаків вдосконалені ракети "повітря-повітря" середньої дальності, відомі як AMRAAM, і ракети "повітря-повітря" малої дальності AIM-9X.
За словами американського чиновника, в Європі багато країн не хотіли відправляти до Києва великі кількості своїх обмежених запасів боєприпасів повітряного базування. І тоді західні союзники придумали рішення, яке Пентагон назвав "поштовховим стартом": європейські країни можуть об'єднати свої фінанси для купівлі у США відповідної зброї для відправки в Україну.