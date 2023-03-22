США отримають доступ до чотирьох військових об'єктів Філіппін поблизу Тайваню

Нещодавно Філіппіни надали США більший доступ до військових баз на тлі зростання загрози з боку Китаю.

Президент Філіппін Фердинанд Маркос-молодший заявив, США отримають доступ до чотирьох військових об'єктів Філіппін у рамках оборонної угоди із Вашингтоном. Ці об’єкти розташовані в різних частинах країни, в тому числі в провінції, що виходить до Південно-Китайського моря.

Про це повідомляє Reuters.

Минулого місяця Маркос надав США доступ до чотирьох майданчиків на додаток до п'яти існуючих в рамках Угоди про посилене оборонне співробітництво (EDCA) від 2014 року, що відбувається на тлі зростання активності Китаю в Південно-Китайському морі і посилення тиску Пекіна на Тайвань.

"Є чотири додаткові об’єкти, розкидані по Філіппінах — на півночі, є деякі навколо Палавану, є деякі далі на південь", - сказав президент країни.

EDCA надає США доступ до філіппінських баз для спільних навчань, попереднього розміщення техніки і будівництва таких об'єктів, як злітно-посадочні смуги, сховища пального і житло для військових, але це не є постійною присутністю.

За словами Маркоса, Філіппіни і США незабаром оголосять про місця розташування баз, додавши, що ці об'єкти посилять здатність країни захищати східну частину свого найбільшого острова Лусон, який розташований близько до Тайваню.

Міністерство закордонних справ Китаю заявило, що американська сторона загострює напруженість, посилюючи своє військове розгортання в регіоні, додавши, що країни повинні бути «пильними», щоб їх не використовували США.

"Ми загалом вважаємо, що оборонне співробітництво між країнами має сприяти регіональному миру і стабільності, і не повинно бути спрямоване проти третіх сторін або завдавати шкоди інтересам третіх сторін", - заявив журналістам на брифінгу речник МЗС Китаю Ван Веньбінь.

Колишній військовий командувач Філіппін повідомляв, що США попросили доступ до баз в Ісабелі, Замбалесі і Кагаяні, всі вони розташовані на острові Лусон, на північ до Тайваню, і на Палавані на південному заході, поблизу спірних островів Спратлі.

Деякі керівники місцевих органів влади на потенційних місцях розміщення EDCA виступили проти рішення Маркоса, побоюючись, що вони будуть втягнуті в конфлікт, якщо він виникне між США і Китаєм через Тайвань.

Але Маркос сказав, що його уряд обговорив з ними важливість розширення доступу США і пояснив, чому це насправді буде корисно для їхніх провінцій.

Також Вашингтон зобов'язався інвестувати 80 мільйонів доларів в інфраструктуру п'яти об'єктів, зокрема, авіабаз.

Виступаючи перед філіппінськими військовими, Маркос закликав їх бути пильними, оскільки зовнішня загроза безпеці стає все більш «складною і непередбачуваною».

Не вдаючись до конкретики, Маркос сказав, що йому відомо про «нову загрозу» для території країни, яка, за його словами, вимагає "коригування стратегії".

"Зовнішнє середовище безпеки стає все більш складним. Воно стає більш непередбачуваним", - заявив президент країни.