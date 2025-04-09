США отримують $2 млрд щодня завдяки новим митам – Трамп

Дані з відкритих джерел не підтверджують ці слова.

Під час заходу у Білому домі президент США Дональд Трамп розповів про успіхи запроваджених ним митних тарифів, стверджуючи, що вони приносять бюджету країни 2 мільярди доларів щоденно.

Глава держави повторив свою тезу про те, що Америка "знову стане багатою" саме завдяки митам. На думку Трампа, "все йде дуже добре".

Проте офіційні дані Казначейства США не підтверджують слова президента. У квітні, згідно з фінансовою звітністю відомства, на пункт "митні та окремі акцизні податки" припадає в середньому близько 200 мільйонів доларів щоденних надходжень.

У лютому, за останніми повними даними, уряд США отримав близько $7,25 мільярда від митних зборів. Актуальні цифри за березень будуть оприлюднені в щомісячному бюджетному звіті в четвер.

Нагадаємо, що 2 квітня Дональд Трамп заявив, що встановить мінімальне мито в 10% на всі товари, які імпортуються до США, причому для країн з найбільшим торговим дефіцитом ставки будуть ще вищими. Так, для Китаю мито становитиме 34%, для ЄС — 20%. Також Трамп оголосив про запровадження 25% мита на імпортовані автомобілі та легкі вантажівки.