США передадуть Ізраїлю системи наведення для авіабомб на понад $500 млн
01 липня 2025, 11:51
Фото: UNSPLASH
Озброєння має допомогти Ізраїлю протистояти поточним і майбутнім загрозам
Державний департамент Сполучених Штатів погодив продаж Ізраїлю систем наведення для авіабомб і супутньої підтримки на загальну суму $510 млн.
Про це повідомляє Агентство оборонного співробітництва США.
У заяві йдеться про продаж 3845 комплектів систем наведення для протибункерних авіаційних бомб BLU-109 та 3280 комплектів наведення для бомб MK 82.
"Запропонований продаж посилить можливості Ізраїля протистояти поточним і майбутнім загрозам, покращуючи його здатність захищати свої кордони, життєво важливу інфраструктуру та населені пункти", – йдеться у заяві агентства.
Також угода охоплює інженерні, логістичні та технічні послуги уряду США і підрядників, а також інші пов’язані елементи логістики і підтримки програми.