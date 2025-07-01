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США передадуть Ізраїлю системи наведення для авіабомб на понад $500 млн

01 липня 2025, 11:51
США передадуть Ізраїлю системи наведення для авіабомб на понад $500 млн
Фото: UNSPLASH
Озброєння має допомогти Ізраїлю протистояти поточним і майбутнім загрозам

Державний департамент Сполучених Штатів погодив продаж Ізраїлю систем наведення для авіабомб і супутньої підтримки на загальну суму $510 млн.

Про це повідомляє  Агентство оборонного співробітництва США.

У заяві йдеться про продаж 3845 комплектів систем наведення для протибункерних авіаційних бомб BLU-109 та 3280 комплектів наведення для бомб MK 82.
 
"Запропонований продаж посилить можливості Ізраїля протистояти поточним і майбутнім загрозам, покращуючи його здатність захищати свої кордони, життєво важливу інфраструктуру та населені пункти", – йдеться у заяві агентства.
 
Також угода охоплює інженерні, логістичні та технічні послуги уряду США і підрядників, а також інші пов’язані елементи логістики і підтримки програми.
 
СШАвійна в Україніавіабомбиросія окупанти

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