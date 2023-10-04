Матеріали:
Теми:
ПОЛІТИКА

США передадуть Україні зброю, яку вилучили в Ірану – CNN

04 жовтня 2023, 18:54
США передадуть Україні зброю, яку вилучили в Ірану – CNN
Фото: з вільних джерел
Центральне командування США збирається оголосити про цю політику вже цього тижня.

США передадуть Україні тисячі одиниць конфіскованої іранської зброї та боєприпасів, що допоможе частково усунути гостру нестачу зброї.

Про це повідомляє CNN із посиланням на американських посадовців.

Центральне командування США збирається оголосити про цю політику вже цього тижня.

Неясно, як США юридично полегшать процес передачу зброї — ООН вимагає, щоб конфіскована зброя була знищена чи складована. Адміністрація Байдена вже кілька місяців розмірковує над тим, як законно відправити зброю, що зберігається на обʼєктах Центрального командування Збройних сил США на Близькому Сході.

Пентагон уже попереджає Конгрес, що в нього закінчуються гроші на заміну зброї, яку США відправили в Україну, і що він уже був змушений уповільнити поповнення запасів деяких військ. Також у Штатів повністю закінчилося довгострокове фінансування в рамках Ініціативи, яка надає гроші для контрактів на майбутнє озброєння України.

У казні Пентагону є ще $5,2 мільярда коштів на надання військової допомоги Україні. Ця сума еквівалентна вартості зброї, яку Адміністрація Байдена надіслала в Україну за останні шість місяців.

СШАІранзброядопомогавійна в Україні

Останні матеріали

Ілон Москаль. Пропагандони путіна хваляться: Ілон Маск є їхнім агентом – Джулія Девіс та Пекка Калліоніемі
Політика
Ілон Москаль. Пропагандони путіна хваляться: Ілон Маск є їхнім агентом – Джулія Девіс та Пекка Калліоніемі
Переклад iPress – 04 жовтня 2023, 12:33
Важкий шлях до Криму. Перед Україною стоїть дилема, чи зможе вона туди потрапити – Марк Галеотті
Політика
Важкий шлях до Криму. Перед Україною стоїть дилема, чи зможе вона туди потрапити – Марк Галеотті
Переклад iPress – 04 жовтня 2023, 00:20
ЗСУ вибивають росіян біля Бахмута. Та намагаються протистояти контратакам у свої фланги на південному фронті – Том Купер
Cуспільство
ЗСУ вибивають росіян біля Бахмута. Та намагаються протистояти контратакам у свої фланги на південному фронті – Том Купер
Переклад iPress – 03 жовтня 2023, 23:36
Що отримують США, коли допомагають Україні. І що можуть втратити, припинивши допомогу – Макс Бут
Політика
Що отримують США, коли допомагають Україні. І що можуть втратити, припинивши допомогу – Макс Бут
Переклад iPress – 03 жовтня 2023, 12:48
путін відкриває новий фронт проти Заходу. Настав час для НАТО змусити росію оборонятися – Івана Страднер
Політика
путін відкриває новий фронт проти Заходу. Настав час для НАТО змусити росію оборонятися – Івана Страднер
Переклад iPress – 03 жовтня 2023, 11:59
Політичний ризик. Ціна свободи – плати або згинеш – Едвард Лукас
Політика
Політичний ризик. Ціна свободи – плати або згинеш – Едвард Лукас
Переклад iPress – 03 жовтня 2023, 09:36
Після перемоги Фіцо в Словаччині активізувалися коаліційні перегони. Друзі путіна радіють – Politico
Політика
Після перемоги Фіцо в Словаччині активізувалися коаліційні перегони. Друзі путіна радіють – Politico
Переклад iPress – 02 жовтня 2023, 15:55
Стратегічно Україна виграє, а європейська підтримка зростає. Проблема – результати виборів у США – Філліпс О'Брайен
Політика
Стратегічно Україна виграє, а європейська підтримка зростає. Проблема – результати виборів у США – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 02 жовтня 2023, 12:44
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється