США передадуть Україні зброю, яку вилучили в Ірану – CNN

Центральне командування США збирається оголосити про цю політику вже цього тижня.

США передадуть Україні тисячі одиниць конфіскованої іранської зброї та боєприпасів, що допоможе частково усунути гостру нестачу зброї.

Про це повідомляє CNN із посиланням на американських посадовців.

Центральне командування США збирається оголосити про цю політику вже цього тижня.

Неясно, як США юридично полегшать процес передачу зброї — ООН вимагає, щоб конфіскована зброя була знищена чи складована. Адміністрація Байдена вже кілька місяців розмірковує над тим, як законно відправити зброю, що зберігається на обʼєктах Центрального командування Збройних сил США на Близькому Сході.

Пентагон уже попереджає Конгрес, що в нього закінчуються гроші на заміну зброї, яку США відправили в Україну, і що він уже був змушений уповільнити поповнення запасів деяких військ. Також у Штатів повністю закінчилося довгострокове фінансування в рамках Ініціативи, яка надає гроші для контрактів на майбутнє озброєння України.

У казні Пентагону є ще $5,2 мільярда коштів на надання військової допомоги Україні. Ця сума еквівалентна вартості зброї, яку Адміністрація Байдена надіслала в Україну за останні шість місяців.