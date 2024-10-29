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США передадуть ЗСУ 2000 позашляховиків Humvee

29 жовтня 2024, 18:48
США передадуть ЗСУ 2000 позашляховиків Humvee
Фото: @GOSDEP1USA
Українські війська вже мають досвід застосування їх на війні.

Вашингтон в рамках одного з пакетів допомоги передадуть Україні 2000 позашляховиків Humvee. 

Про це повідомляє журналі Forbes.

Це велика кількість для такого типу машин, пише видання. 

Humvee допоможуть заповнити пропуски в позиціях України на фронті і українські військові зможуть ефективніше просуватися до позицій російських окупантів.

Такі позашляховики схожі на цивільні автомобілі, тому це полегшує необхідність у великій підготовці перед відправкою на фронт.

Журналісти додають, що автомобілі Humvee відмінно вписуються в поточну оборонну стратегію України тому, що їх можна використовувати у міських умовах, де танки і артилерія менш ефективні, аніж більш компактні та маневрені позашляховики.

Крім того, ЗСУ можуть використовувати Humvee для перевезення важкого озброєння або встановлювати на них кулемети та іншу зброю. 

Видання зазначає, що деякі українські підрозділи вже трансформували їх в мобільні платформи обслуговування, завдяки чому можна проводити ремонт бронетехніки на ходу в польових умовах.

Також  українські військові використовували Humvee і як мобільні платформи ППО, встановлюючи на них зенітні гармати і системи боротьби з безпілотниками.

 
СШАHumveeвійна в Україніпідтримка України

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