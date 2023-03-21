США передадуть ЗСУ старі моделі Abrams, але швидше – AP

Пентагон для прискорення постачання передасть Україні більш старі моделі танків Abrams: M1A1.

Сполучені штати форсують постачання танків Abrams Україні.

Пише Associated Press.

Пентагон віддає перевагу більш старим моделям, відремонтованим, які можуть прибути в Україну швидше. США прагнуть поставити Україні бойові машини за 8-10 місяців.

На початку мова йшла про передачу для ЗСУ 31 танка новішої версії - M1A2, але тепер США хочуть поставити Україні старіші M1A1, які можна взяти із армійських запасів. На думку американців, українським військовим буде легше навчитися їх використовувати та обслуговувати.

Проте точну кількість танків M1A1 Abrams, яку США хочуть поставити Києву, не називають.