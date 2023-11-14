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США передали 22 мобільні котельні громадам п'яти українських областей

14 листопада 2023, 13:47
США передали 22 мобільні котельні громадам п'яти українських областей
Джерело: .ukrinform
Такою є відповідь Сполучених Штатів на варварські напади росії на український народ.

Громади п'яти українських областей отримали 22 мобільні котельні від США: їх планують передавати й надалі.

Про це повідомила пані посол США в Україні Бріджит Брінк у соцмережі X (Twitter).

"Відповідь США на варварські напади росії на український народ: забезпечити найбільш постраждалі громади тим, що вони потребують, щоб зігрітися", - написала Брінк.

За її словами, котельні отримали громади Чернігівщини, Одещини, Вінниччини, Сумщини та Донеччини.

Брінк зазначила, що "далі буде більше".

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