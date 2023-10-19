США передали Ізраїлю першу партію бронетехніки

Там зазначили, що подальші поставки техніки зі США також міститимуть броньовані машини швидкої допомоги, ваговози та машинобудівне обладнання.

Міністерство оборони Ізраїлю в четвер прозвітувало про отримання партії броньованої техніки від Сполучених Штатів, яка замінить пошкоджену в результаті бойових дій проти угруповання Хамас, що почалися 7 жовтня.



Про це відомство повідомило в соцмережі X (Twitter).

Ізраїльське Міноборони зазначило, що нещодавно прийняло вантажний літак зі США, який перевозив першу партію бронемашин, призначених для використання Армією оборони Ізраїлю (Цахал).



Ця партія бронетехніки є частиною більш масштабної закупівлі вартістю 400 мільйонів шекелів (70,3 мільйона євро), спрямованої на зміцнення техніки Цахал, додали у відомстві.