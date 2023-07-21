США передали резервні генератори для українських АЕС

Резервні генератори можуть використовуватися на Запорізькій АЕС після її деокупації.

Сполучені Штати передали Україні три генератори для забезпечення резервного живлення українських реакторів у разі аварійних відключень електроенергії.

Про це повідомила міністр енергетики Сполучених Штатів Дженніфер Гренхольм.

"Міністерство енергетики США робить черговий внесок у безпеку атомних електростанцій України, передаючи Енергоатому три дизельних генератори в зв’язку з агресією росії", - наголосила Гренхольм.

Очільник енергетичного відомства України Герман Галущенко подякував Сполученим Штатам за підтримку нашої держави та безпосередньо Міненерго США за допомогу у протистоянні російському енергетичному тероризму:

"З допомогою наших партнерів ми готуємося до зими, яка буде непростою. Тож ця підтримка є дуже значущою для всіх українців, які чекатимуть на світло у своїх оселях", - зауважив Галущенко.

Президент НАЕК "Енергоатом" Петро Котін зазначив, що зараз дуже важливі три дизельні генератори потужністю 2,2 МВт, які вже в серпні доправлять на українські атомні станції:

"Це обладнання буде вкрай необхідним для наших АЕС у разі відключення живлення".