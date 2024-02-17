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ПОЛІТИКА

США передали Україні новий пакет допомоги для фіксації злочинів рф

17 лютого 2024, 12:20
США передали Україні новий пакет допомоги для фіксації злочинів рф
Фото: UNSPLASH
Міністр зазначив, що застосування переданої техніки дозволить якісно та швидко фіксувати всі злочини росії.

Сполучені Штати передали Україні новий пакет технічної допомоги слідчим підрозділам. До нього увійшли 66 автомобілів, 250 дронів, 9 систем 3D наземного лазерного сканування з програмним забезпеченням та ДНК-лабораторії.

Про це повідомляє пресслужба МВС України.

У церемонії передачі пакету допомоги брали участь міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко та посол США в Україні Бріджит Брінк. Зазначається, що з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну США передали органам системи МВС допомоги більш ніж на 287 млн доларів.

Міністр зазначив, що застосування переданої техніки дозволить якісно та швидко фіксувати всі злочини росії. Наприклад, лабораторії швидкісної установки ДНК-профілю людини ANDE 6C дозволяють встановити ДНК-профіль за півтори години.

"Працівники поліції пройшли відповідне навчання з підготовки фахівців-криміналістів для роботи з такими швидкісними лабораторіями зі встановлення ДНК-профілю. Вже є результативні кейси щодо встановлення осіб, які загинули внаслідок ракетних ударів рф по наших містах", - заявив Клименко.

Зазначається, що передана технічна допомога буде відправлена насамперед до прифронтових регіонів, які щодня перебувають під ворожим вогнем.

СШАзлочини рф

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