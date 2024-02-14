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США передали Україні обладнання для розмінування на $1 млн – Брінк

14 лютого 2024, 08:09
США передали Україні обладнання для розмінування на $1 млн – Брінк
Фото: osce.org
Сполучені штати передали Україні обладнання для розмінування територій, вартість якого $1 млн.

Про це посол США в Україні Бріджіт Брінк написала в соцмережі X (Twitter)

"Понад третину території України заміновано внаслідок повномасштабного вторгнення росії. Сьогоднішня передача обладнання для розмінування вартістю понад 1 млн доларів США Державній спеціальній службі транспорту дозволить Україні розгорнути більше груп розмінування, щоб прискорити відновлення України", - йдеться в дописі. 

Брінк додала, що зустрілась з міністром фінансів України Сергієм Марченком і обговоирла подальшу фінансову підтримку України. Вони також піднімали питання контролю і звітності з боку України щодо американської допомоги. 

За її словами, понад третина території України замінована через повномасштабне вторгнення росії. Сьогоднішня передача обладнання для розмінування вартістю в понад 1 млн доларів США @SSTS_UA дозволить Україні розгорнути більше груп розмінування, щоб прискорити відновлення України.

 
СШАрозмінуванняБрінк

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