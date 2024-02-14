США передали Україні обладнання для розмінування на $1 млн – Брінк

Сполучені штати передали Україні обладнання для розмінування територій, вартість якого $1 млн.

Про це посол США в Україні Бріджіт Брінк написала в соцмережі X (Twitter)

"Понад третину території України заміновано внаслідок повномасштабного вторгнення росії. Сьогоднішня передача обладнання для розмінування вартістю понад 1 млн доларів США Державній спеціальній службі транспорту дозволить Україні розгорнути більше груп розмінування, щоб прискорити відновлення України", - йдеться в дописі.

Брінк додала, що зустрілась з міністром фінансів України Сергієм Марченком і обговоирла подальшу фінансову підтримку України. Вони також піднімали питання контролю і звітності з боку України щодо американської допомоги.

За її словами, понад третина території України замінована через повномасштабне вторгнення росії. Сьогоднішня передача обладнання для розмінування вартістю в понад 1 млн доларів США @SSTS_UA дозволить Україні розгорнути більше груп розмінування, щоб прискорити відновлення України.