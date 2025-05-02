США передали Україні списані F-16 для використання на запчастини

США відправили в Україну списані й несправні винищувачі F-16 для використання на запчастини.

Зазначають, що несправні F-16 беруть із кладовища літаків на авіабазі Девіс-Монтан (Аризона) й відправляють в Україну в частково розібраному вигляді, щоб підтримати парк наданих Європою винищувачів, який зростає.

Журналісти зазначили, що у винищувачів немає критичних компонентів, таких як двигун чи радар, і їх неможливо відновити для оперативного використання.

Минулого тижня почали поширювати фото, як F-16 вилітає з Аризони українським Ан-124 з реєстраційним номером UR-82027. За даними трекерів, напрямок літака був до аеропорту "Жешув-Ясьонка" на південному сході Польщі. Саме цей аеропорт є транзитним вузлом для постачання військового озброєння Україні, написав ЗМІ.